6·3 지방선거 한달 앞…공천 마무리 단계 민주, 21대 4 노려…국힘, 한강벨트 기대

[헤럴드경제=손인규 기자] 제9회 전국동시지방선거가 한 달여 앞으로 다가왔다. 전국적으로 선거 열기가 뜨거운 가운데 최대 격전지인 수도 서울에서도 25개 자치구 기초단체장의 여야 대진표가 거의 마무리됐다.

여당인 더불어민주당은 4년 전 17대 8이라는 뼈아픈 패배를 이번 선거에서 설욕하겠다는 입장이다. 이재명 대통령과 당의 높은 지지율을 바탕으로 야당인 국민의힘을 누르고 서울에서 완승하겠다는 목표다. 국민의힘이 강세를 보이고 있는 강남 3구(서초·강남·송파)와 용산구에서 승리를 노리고 있다. 반면 국민의힘은 현직 구청장들을 다시 내세우며 한강벨트를 중심으로 최대한 방어에 나선다는 입장이다.

1일 지역 정치권 등에 따르면 30일 현재 민주당 서울시당 공천관리위원회는 서울 25개 자치구 기초단체장 후보 중 영등포구·강동구 후보만 확정하지 못한 채 나머지 23개 후보를 확정했다.

우선 민주당에서는 3선에 도전하는 후보들이 있다. ▷김미경 은평구청장 ▷류경기 중랑구청장 ▷이승로 성북구청장 ▷박준희 관악구청장이다. 김미경·류경기·이승로·박준희 후보는 각각 국민의힘 남기정·황종석·민병웅·이남형 후보와 맞붙는다.

반면 재선인 오승록 노원구청장과 유성훈 금천구청장은 3선에 도전하지 않겠다며 불출마를 선언했다. 대신 노원구에서는 서준오 후보가, 금천구에서는 최기찬 후보가 나선다.

재선에 도전하는 후보들도 있다. 진교훈 강서구청장과 장인홍 구로구청장은 또 한 번 구정 살림을 이끌기 위해 후보로 나섰다. 진교훈 후보와 장인홍 후보는 각각 김진선·홍덕희 후보와 상대한다.

이외 민주당 후보들은 모두 초선에 도전한다. 아직 후보를 확정하지 못한 영등포구는 김정태 전 서울시의원과 조유진 전 청와대 행정관 중 한 명이 최종 후보로 나선다. 강동구 민주당 후보로는 강경량 전 경찰대학장, 양준욱 전 서울시의회 의장, 김종무 전 서울시의원이 경쟁을 벌이고 있다.

반면 2022년 선거 당시 17개 구에서 승리한 국민의힘은 현직 프리미엄을 가져가고자 대부분 지역에 현직 구청장들이 다시 나선다. 현직 구청장으로 재선에 나선 후보는 ▷정문헌 종로구청장 ▷김길성 중구청장 ▷김경호 광진구청장 ▷이필형 동대문구청장 ▷오언석 도봉구청장 ▷이성헌 서대문구청장 ▷박강수 마포구청장 ▷이기재 양천구청장 ▷전성수 서초구청장 ▷서강석 송파구청장 ▷이수희 강동구청장 등 11명이다. 이들은 단수 공천 또는 당내 경선을 통해 재선에 도전한다.

반면 현직 구청장 중 공천을 받지 못한 인물도 있다. 조성명 강남구청장은 예비후보에도 들지 못하고 컷오프됐다. 대신 국민의힘은 김현기 전 서울시의회 의장을 후보로 낙점했다. 박일하 동작구청장과 최호권 영등포구청장도 당의 선택을 받지 못했다. 이 중 박일하 구청장은 컷오프에 대해 효력정지 가처분을 법원에 신청한 상태다. 이태원 참사에 책임을 지고 국민의힘을 탈당했던 박희영 용산구청장은 복당이 불허되자, 불출마를 선언했다.

아직 후보가 정해지지 않은 동작구청장 후보로는 나경원 국민의힘 의원 보좌관 출신인 김정태 전 충북대병원 상임감사와 이유원 전 춘천 MBC 아나운서가 결선을 치러 최종 후보로 나선다. 이들 중 한 명이 류삼영 민주당 후보(전 울산 중부경찰서장)와 맞붙는다.

영등포구에서는 최웅식 국민의힘 서울시당 부위원장이 후보로 확정됐다. 용산구에서는 김경대 전 용산구의원이 후보가 나선다. 김 후보는 강태웅(전 서울시 행정1부시장) 민주당 후보와 맞붙는다.

정원오 전 성동구청장이 3선을 하고 자리를 비운 성동구는 민주당에서는 유보화 전 성동구 부구청장이, 국민의힘에서는 고재현 티맵모빌리티 대외정책총괄이 후보로 나선다.

민주당은 서울 기초단체장 선거에서 압도적인 승리를 바라는 반면 국민의힘은 보수 텃밭인 강남 3구와 함께 한강벨트에서도 선전을 기대하고 있다. 제9회 전국동시지방선거는 다음달 3일이다.