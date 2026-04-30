[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구의회 의원 선거 라선거구(개포1·2·4동)에 출마한 이동호 국민의힘 후보가 “33년 강남구 공직 경험과 지난 4년간의 의정 활동을 바탕으로 개포의 변화를 책임지겠다”고 밝혔다.

이 후보는 30일 출마의 변을 통해 “행정의 최전선에서 주민 불편을 직접 마주하고 해결해 오면서 행정은 결국 주민 삶 속에서 체감되는 변화로 평가받는다는 사실을 절실히 느꼈다”고 말했다.

이어 “개포동은 재건축, 교통, 생활 인프라, 미래 성장 기반까지 다양한 과제가 놓여 있는 중요한 지역”이라며 “행정을 아는 사람으로서 주민들이 체감할 수 있는 변화를 만드는 데 집중하겠다”고 강조했다.

이 후보는 이번 선거 슬로건으로 ‘검증된 실력으로 개포의 가치를 두 배로 높이겠습니다’를 내세웠다.

주요 공약으로는 ▷위례과천선 개포동 역사 신설 및 다중 출입구 추진 ▷동부간선도로 단절구간 3km 지하화 연결 ▷재건축 사업 속도 제고 ▷공공 체육·문화시설 조속 완공 ▷개포시장 주차장 확충 ▷개포4동 상권 활성화 ▷양재천 생태 명소화 ▷대모산·구룡산 산책길 정비 등을 제시했다.

또 구룡마을 등 무허가 판자촌 정비와 주거 취약지 통합관리체계 구축도 핵심 과제로 내놨다.

특히 개포4동 특별개발진흥지구 활성화와 개포디지털혁신파크 활용 극대화를 통해 개포를 단순 주거지역을 넘어 업무·문화·생활이 결합된 미래형 복합도시로 발전시키겠다는 구상도 밝혔다.

이 후보는 “보여주기식 약속이 아니라 실행 가능한 계획과 검증된 경험으로 평가받겠다”며 “주민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 가장 먼저 움직이는 구의원이 되겠다”고 말했다.

□이동호 후보 약력 ▷1959년 경기 이천 출생 ▷서울 무학초 성동구 경동고 졸 ▷한국외대 서반어과 졸 ▷서울시립대 행정학 석사 ▷대치2동장 청담2동장 가정복지과장 세무1과장 세무관리과장 교육지원과장 총무과장 ▷강남구의회 사무국장 ▷강남구의회 운영위원장(초선)

Ⅱ. 공약

검증된 실력으로 개포의 가치를 두 배로 높이겠습니다.

- 강남구 33년, 행정의 심장을 움직여왔습니다

행정 전문가로서 풍부한 경험과 구의원으로서 발로 뛴 열정으로

주민의 불편은 덜고, 삶의 품격은 더하는 개포동

이동호가 책임지고 만들겠습니다!

1. 더 빠른 교통, 막힘없는 개포

◦ 위례과천선 개포동 역사 신설 및 다중 출입구 추진

: 통학도 출근도 더 빠르게! 양재대로, 구룡터널 일대의 교통혼잡을 해소하겠습니다.

◦ 동부간선도로 단절구간 3km 지하화 연결

: 영동대로 교통체증은 줄이고, 소금과 분진 걱정 없는 쾌적한 생활 환경을 만듭니다.

2. 살기 좋은 동네, 앞당기는 재건축

◦ 재건축 사업 속도 UP!

: 복잡한 행정 절차는 이동호가 챙기겠습니다.

재건축, 더 빠르고 속도감 있게 추진하여 살기좋은 동네를 만들겠습니다.

◦ 공공 체육∙문화시설 조속 완공

: 개포1단지 입주민의 숙원인 체육∙문화 복합시설, 더 이상 기다리게 하지 않겠습니다.

3. 편리한 생활, 활기찬 골목

◦ 개포시장 주차장 대폭 확충

: 무질서한 주차는 안녕! 아이와 어르신 모두 안심하고 방문하는 명품 전통시장으로 바뀝니다.

◦ 개포4동 상권 활성화

: 우리 집 앞 골목이 국악문화가 살아 숨 쉬는 개성 넘치는 생활문화 상권으로 다시 태어납니다.

◦ 개포1∙2∙4동 주차 공간 확보

: 고질적인 주차난 해소를 위해 구마을 주차장 조성을 적극 지원하겠습니다.

4. 쉼표가 있는 삶, 힐링 명소 개포

◦ 양재천 생태 명소화

: 단순한 산책로를 넘어, 전 세대가 어우러지는 미래유산 자연 휴식처로 가꾸겠습니다

◦ 대모산∙구룡산 산책길 정비

: 푸른 숲길을 더 안전하고 깨끗하게 관리하여 매일매일 건강한 일상을 선물하겠습니다.

5. 구룡마을 등 무허가 판자촌 정비 조속 추진

◦ 거주민 이주 대책 마련 및 신속한 개방

: 장기 지연된 구룡마을 개발, 이주 대책부터 사업 추진까지 속도를 높입니다.

◦ 주거 취약지 통합관리체계 구축

: 취약 주거지역을 통합 관리하여 안전하고 안정적인 주거환경을 만듭니다.

6. 개포4동 특별개발진흥지구 활성화

◦ 도심형 스케일업 지구로 설계 추진

: 주거 중심에서 벗어나 업무·문화·생활이 결합된 미래형 복합도시로 전환합니다.

◦ 저층 혼합형 혁신 블록으로 재편

: 노후 저층지역을 주거·업무·문화가 어우러진 복합 공간으로 재편하여 지역 활력을 높입니다.

◦ ‘AI + 모빌리티 + 도시서비스’ 기술 중심으로 육성

: 미래 산업을 유치하고 혁신 기능을 도입하여 일자리 창출과 지역경제 성장을 이끌어냅니다.

7. 개포디지털혁신파크 활용 극대화

◦ 개포 디지털 지역상생 협의체 구성

: 디지털 시대에 맞춰 지역이 함께 성장할 수 있도록 상시 협력 체계를 구축합니다.

◦ 주민 대상 단계형 디지털 교육 체계 구축

: 전 세대가 디지털 기술을 실생활에 활용할 수 있도록 지원합니다.

◦ 지역상권 대상 「로컬 디지털 클리닉」 운영

: 소상공인 매출 증대를 위한 맞춤형 디지털 컨설팅과 실습 지원을 제공합니다.

◦ 상권 연계 프로그램 운영

: 혁신파크 방문객의 문화·체험·소비가 지역 상권으로 이어집니다.