한국재료연구원 창원 본원.[헤럴드DB]
한국재료연구원 창원 본원.[헤럴드DB]

▶본부장

▷재료데이터·분석연구본부장 송 경 ▷정책기획본부장 나종주

▶단장/센터장/실장

▷제2캠퍼스추진단장 유봉선 ▷재료분석센터장 송 경(겸임) ▷연구기획실장 나종주(겸임) ▷소재혁신선도본부장 김동호


nbgkoo@heraldcorp.com