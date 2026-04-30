▶본부장
▷재료데이터·분석연구본부장 송 경 ▷정책기획본부장 나종주
▶단장/센터장/실장
▷제2캠퍼스추진단장 유봉선 ▷재료분석센터장 송 경(겸임) ▷연구기획실장 나종주(겸임) ▷소재혁신선도본부장 김동호
nbgkoo@heraldcorp.com
입력 2026-04-30 12:10:40
▶본부장
▷재료데이터·분석연구본부장 송 경 ▷정책기획본부장 나종주
▶단장/센터장/실장
▷제2캠퍼스추진단장 유봉선 ▷재료분석센터장 송 경(겸임) ▷연구기획실장 나종주(겸임) ▷소재혁신선도본부장 김동호
고유가 피해지원금 특수 ‘꿈틀’…편의점부터 웃었다 [언박싱]
[헤럴드경제=김진 기자] 고유가 피해지원금 지급이 시작되면서 주요 사용처인 편의점의 행사 품목 판매가 늘어난 것으로 나타났다. 성수기인 2분기와 맞물려 피해지원금 특수까지 본격화하면서 실적 상승에 대한 기대가 커지고 있다. 30일 편의점 업계에 따르면 GS리테일이 운영하는 편의점 GS25에서는 계란(일반란) 매출이 지난주 동요일(21일)과 비교해 37.7%
탕웨이, 둘째 임신설 직접 입 열었다…“망아지 한 명 더 생겼어요” 무슨 뜻인가했는데
[헤럴드경제=이원율 기자]배우 탕웨이가 둘째 임신설에 직접 입을 열었다. 탕웨이는 29일 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 “큰 놀라움이었다. 물론 저는 아주 행복하다”며 “우리집에 망아지가 한 명 더 생겼다”고 밝혔다. 탕웨이는 이어 “모두가 기대하고 있다”며 “여러분의 관심에 감사드린다”고 덧붙였다. 탕웨이는 이러한 글과 함께 놀이터 미끄럼틀 앞, 장난감 말을 쥔 손 사진도 올렸다. 올해가 ‘말의 해’인 만큼 남편 김태용 감독과 탕웨이 본인, 첫째 딸이 함께 찍은 사진으로 보인다. 누리꾼들은 이에 “평화와 안전을 누리길”, “축하드린다”며 함께 기뻐하는 모습을 보였다. 앞서 중국 매체 봉황망 등에 따르면 탕웨이는 지난 26일 중국 상하이에서 열린 한 명품 브랜드 행사에서 ‘D라인’을 보였다. 이에 탕웨이에 대해 임신설이 제기됐다. 특히 동료 배우 니니가 행사 내내 탕웨이를 세심하게 챙기는 모습을 보인 점도 눈길을 끌었다. 1979년생의 탕웨이는 영화 ‘만추’에서 함께한 김 감
“기안84도 당했다” ‘월 400억원’ 떼돈 벌더니 순식간에 ‘증발’…왜?
[헤럴드경제=고재우 기자] 국내 최대 불법 웹툰 공유사이트인 ‘뉴토끼’가 27일 정오께 갑작스레 사이트 폐쇄를 선언했다. 기안84 등 인기 웹툰 작가 지적재산권(IP)을 불법으로 노출하는 방법으로 ‘월 400억원’ 부당이득을 챙긴 뉴토끼가 폐쇄됨에 따라 국내 웹툰 업계도 안도감을 나타내고 있다. 다만, 불법 웹툰 공유사이트가 활동 중단과 재개를 반복해 왔던 터라 긴장을 늦추지 않는 모양새다. 업계에 따르면 이날 뉴토끼는 불법 사이트를 통해 “서비스를 종료한다”고 밝혔다. 이어 ▷데이터 파기 ▷사칭 사이트 주의 ▷금일 자정까지 안내 및 폐쇄 등을 공지했다. 뉴토끼는 “서비스 이용 과정에서 생성된 모든 데이터는 일괄 삭제된다”며 “유사한 이름을 사용하는 모든 사이트는 본 서비스와 무관한 사칭 사이트”라고 했다. 그동안 불법 웹툰 공유사이트는 웹툰 산업 성장을 방해하는 대표적인 걸림돌로 작용했다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 ‘2025 웹툰 산업 실태 조사’에 따르면 2022년 1조8290억
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는