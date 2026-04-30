AI 확산에 따른 감독수요 적극 대응 자본시장 불공정거래 조사 역량도 확대

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 다음달 14일까지 전문·경력직 채용 원서접수를 진행한다고 30일 밝혔다.

모집 분야는 ▷회계사(15명 이내) ▷변호사(10명 이내) ▷정보기술(IT·10명 이내) ▷인공지능(AI) 개발·운영(2명 이내) ▷금융AI·빅데이터(4명 이내) ▷수사(6명 이내) ▷디지털포렌식(1명 이내) ▷리스크관리(3명 이내) ▷보험계리(2명 이내) ▷금융회사 검사(7명 이내) 등 10개다. 총 60명 이내로 모집한다.

이번 채용은 전문성과 현장경험을 갖춘 실무 인재를 확보해 감독역량을 강화하기 위한 것이다. 특히 AI·빅데이터 분야 전문인력을 확충해 금융권의 AI 확산에 따른 감독수요에 적극 대응하고 금융감독 업무의 AI 전환을 가속할 계획이다.

금융·경제·자본시장 불공정거래 수사 경력을 보유한 전문인력 보강을 통해 자본시장 불공정거래 조사 역량도 높인다.

서류전형(5월)과 1·2차 면접전형(6~7월) 등을 거쳐 7~8월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다.