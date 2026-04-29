‘쉬었음’ 막는다…구직촉진수당 월 60만원·대기업 참여 ‘K-뉴딜 아카데미’ 신설

[헤럴드경제=김용훈 기자] 삼성·SK·현대차·LG 등 대기업이 직접 설계하는 직업훈련을 포함한 ‘청년뉴딜’이 본격 가동된다. 정부는 8000억원을 투입해 10만명 규모의 청년 일자리 디딤돌을 마련하고, ‘쉬었음’ 청년 유입을 막기 위해 월 최대 60만원의 구직촉진수당도 지급한다.

정부는 29일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 ‘민관합동 청년뉴딜 보고회’를 열고 이 같은 내용을 담은 ‘청년뉴딜 추진방안’을 발표했다. 올해 1분기 기준 2030 미취업 청년이 171만명(실업자 45만명·쉬었음 72만명·취업준비생 54만명)에 달하는 상황에서, 단순 일자리 공급을 넘어 ‘도약·경험·회복’ 3축으로 맞춤 대응에 나선다는 구상이다.

핵심은 민간 주도의 직업훈련 확대다. 정부는 대기업이 훈련과정을 직접 설계·운영하는 ‘K-뉴딜 아카데미’를 신설해 1만명의 미취업 청년을 지원한다. 인공지능(AI)·반도체·로봇·바이오 등 첨단 분야와 금융·문화 등 청년 선호 직무를 중심으로 3개월 이상(400시간 이상) 집중 교육이 이뤄진다.

참여 기업에는 시간당 최대 2만4500원(비수도권 기준)의 훈련비가 지원되고, 참여 청년에게는 월 최대 50만원의 수당이 지급된다. SK는 반도체·데이터엔지니어, LG는 AI 디지털전환, 현대차는 임베디드 AI, 한화는 항공·우주 등 분야 참여를 검토 중이며, 70여개 기업이 참여 의사를 밝혔다. 정부는 향후 30대 대기업까지 참여를 확대해 민간 주도형 인재 양성 체계를 구축한다는 계획이다.

이와 함께 ‘청년도약 인재양성 부트캠프’(4000명), ‘K-디지털트레이닝’(5000명 확대) 등 기존 훈련사업도 확충해 실무형 인재 공급을 늘린다.

청년의 ‘경험’ 축에서는 공공·민간 일경험 기회를 대폭 확대한다. 국세청 체납관리단, 농지조사, 공공기관 등 공공부문에서 2만명 규모의 실무 경험을 제공하고, 관광·콘텐츠·스마트제조 등 민간 인턴십도 4000명에게 지원한다. 참여 이력은 고용노동부 ‘고용24’를 통해 통합 관리하고, 장관 직인이 찍힌 이력확인서로 경력 활용도를 높인다는 방침이다.

‘회복’ 축은 구직 실패로 노동시장 이탈 위험이 큰 청년을 겨냥했다. 심리 지원부터 일상 회복, 취업 연계까지 이어지는 단계별 프로그램을 통해 1만1000명을 지원한다. ‘청년미래센터’를 전국 17개소로 확대하고, 청년도전지원사업 등도 병행해 고립·은둔 청년의 사회 복귀를 유도한다.

취약 청년에 대한 직접 지원도 강화된다. 정부는 국민취업지원제도에 청년 특화 트랙을 신설하고, ‘쉬었음’ 청년까지 지원 대상을 넓혔다. 중위소득 120% 이하·재산 5억원 이하 청년에게는 취업 경험이 없어도 월 60만원씩 최대 6개월의 구직촉진수당을 지급한다.

기업 지원도 병행된다. ‘청년일자리도약장려금’ 대상은 비수도권 모든 중견기업으로 확대돼 1만명이 신규 혜택을 받는다. 기업은 청년을 정규직으로 채용해 6개월 이상 고용 시 최대 720만원을 지원받고, 해당 청년도 최대 720만원의 근속 인센티브를 받는다. 청년 소상공인 대상 저리융자도 4000명 규모로 추가 공급된다.

정부는 이번 대책의 배경으로 ‘AI 전환·경력직 선호·구직 경쟁 심화’의 삼중고를 지목했다. 좋은 일자리 창출력이 둔화되는 가운데 기업은 즉시 투입 가능한 경력직을 선호하고, 청년 간 경쟁은 심화되면서 노동시장 진입 문턱이 높아졌다는 진단이다.

이주섭 재경부 민생경제국장은 “청년 고용 문제는 개인이 해결할 수 있는 수준을 넘어선 구조적 문제”라며 “민관이 함께 청년의 도약·경험·회복을 지원해 노동시장 진입을 촉진하겠다”고 밝혔다.