임직원 의류·도서 기증 캠페인 진행 온누리상품권 100만원도 함께 전달 CO2 708kg 저감…소나무 107그루 식재 효과

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국산업단지공단은 28일 대구 본사에서 사회적 기업 굿윌스토어와 장애인 일자리 창출 및 자원 순환을 위한 물품 기증 전달식을 진행했다고 밝혔다.

이번 행사는 임직원의 자발적인 물품 기증을 통해 자원을 순환하고 취약계층의 경제적 자립을 지원하기 위해 마련됐다.

산단공은 지난 3월 11일부터 4월 9일까지 본사와 전국 지역본부 임직원을 대상으로 기증 캠페인을 진행했다. 임직원들이 모은 의류와 도서 337점을 굿윌스토어에 전달했다. 기증 물품 외에도 온누리상품권 100만원을 함께 기부했다.

전달된 물품은 굿윌스토어 소속 장애인 근로자들의 상품화 작업을 거쳐 전국 매장에서 재판매된다. 판매 수익금은 장애인 근로자의 급여와 자립 지원금으로 사용될 예정이다.

이번 캠페인은 자원 순환 측면에서도 효과가 있었다. 산단공은 물품 폐기 시 발생하는 이산화탄소 약 708kg을 줄이는 효과를 냈다고 설명했다. 이는 30년생 소나무 107그루를 심은 것과 같은 온실가스 감축 효과다.

이상훈 산단공 이사장은 “임직원들이 정성으로 모은 물품과 기부금이 장애인 근로자들의 자립과 환경 보호에 작게나마 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 실질적인 도움을 줄 수 있는 사회공헌활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.