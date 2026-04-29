오는 30일 수도권 3100가구 분양 공고 인천계양·시흥하중·안양 관양고 등

[헤럴드경제=신혜원 기자] 올해 상반기 수도권 공공주택 1만3400가구가 분양된다. 인천계양·고양창릉·남양주왕숙 등 3기 신도시를 비롯해 시흥하중, 안양관양고 등 중소택지 등에서 주택이 공급될 예정이다.

국토교통부는 오는 30일 수도권 공공주택 3100가구가 분양 공고된다고 29일 밝혔다.

사업시행자인 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH)는 3기 신도시 2300가구 등 3100가구에 대해 30일 입주자 모집공고를 실시하며, 이를 계기로 수도권 공공주택 분양을 본격화한다. LH인천계양(317가구), LH고양창릉(494가구), LH남양주왕숙2(1498가구), LH시흥하중(400가구), GH안양 관양고(404가구) 등이 그 대상이다.

앞서 올해 들어 수도권 공공택지에서는 마곡17단지, 인천가정2, 평택고덕 등에서 1300가구 분양공고가 진행됐다. 30일 공고까지 포함하면 상반기 분양물량(1만3400가구)은 전년 동기(9400가구) 대비 43% 증가한다.

오는 6월까지 고양창릉 3900가구 등 3기 신도시에서만 5700가구를 분양하고, 화성동탄2, 성남낙생 등 주요 택지에서도 7700가구를 분양한다.

특히 30일 분양이 공고되는 물량은 교통, 교육, 단지시설 측면에서 장점을 가지고 있어 실수요자의 관심이 높을 것으로 예상된다.

인천계양 A-9블록(신혼희망타운)은 인근에 수도권 제1순환고속도로와 인천도시철도 1호선이 위치해 서울과 수도권을 비롯해 다른 도시로의 접근이 용이하다. A-9블록이 위치한 인천계양지구는 여의도 공원 4배 규모의 녹지공간이 지구를 관통한다.

고양창릉 S-1블록은 초등학교 부지가 계획된 ‘초품아’ 단지다. 화정역(3호선), 평택파주고속도로와 인접하고 있다.

남양주왕숙2 A-1·A-3블록은 남양주왕숙2 지구에서 최초로 공급되는 단지로, 9호선 연장선(강동~하남~남양주선) 개통 시 신설될 일패역(가칭)을 도보로 이용할 수 있다. 또한 인근에 공원이 조성되고 유치원과 초·중학교가 들어설 예정이다. 아울러 남양주왕숙2 지구는 이미 조성된 다산신도시, 양정역세권지구와 인접해 있어 기존 도시 인프라를 함께 이용할 수 있는 장점이 있다.

중소택지 중 시흥하중 A-1 블록은 시흥국민체육센터와 물왕호수 등이 가까워 다양한 생활 인프라를 편리하게 이용할 수 있다. 안양관양고 A-1·A-2 블록은 반경 500m 내 관양초·중이 위치해 있어 도보로 안전한 통학이 가능하다.

분양가격은 인근 시세 대비 90% 내외로, 정확한 분양가는 분양 공고 시 공개된다. 30일 분양 공고 이후 5월 11일부터 순차적으로 청약 접수가 시작되며, 5월부터 당첨자 발표가 진행될 예정이다.