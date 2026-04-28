마포구 평생학습포털 통해 신청… 강좌별 일정에 따라 순차 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구는 마포구평생학습센터(성산로 128)를 중심으로 평생교육 프로그램 ‘365클래스’와 ‘퇴근길학교’를 운영해 구민의 자기계발과 평생학습 참여 기회를 넓히고 있다.

배움이 더 이상 특정 시기에 머무르지 않고 삶 전반으로 확장되는 흐름에 맞춰 구는 인문·문화예술부터 경제·자산관리까지 다양한 분야를 아우르는 프로그램을 마련했다.

먼저 주간에 진행되는 ‘365클래스’는 단계별 학습이 가능한 ‘기초·심화 드로잉’과 일상을 기록하는 ‘드로잉 로그’, 월별 테마로 구성된 ‘월간 플라워’ 등 체험형 강좌로 구성됐다.

또, 매월(7·8월 제외) 마지막 주 토요일에는 ‘The Master: 시대를 초월한 예술’ 인문학 특강이 열려, 레오나르도 다 빈치와 미켈란젤로 등 세계적인 예술가의 삶과 작품을 통해 인문학적 소양을 넓힐 수 있다. 강의는 이창용 도슨트가 진행한다.

이들 강좌는 인문학 특강의 경우 마포중앙도서관 6층 마중홀에서, 그 외 강좌는 마포구평생학습센터 공예작업실에서 진행된다.

드로잉 과정은 5월 19일부터, ‘드로잉 로그’는 5월 18일부터, ‘월간 플라워’는 5월 4일부터, 인문학 특강은 4월 28일부터 접수를 시작한다.

참여를 희망하는 구민은 마포구평생학습포털을 통해 온라인으로 신청할 수 있으며, 수강료 및 교육일정 등 자세한 사항은 해당 누리집에서 확인하면 된다.

직장인과 청년층을 위한 저녁 시간대 프로그램 ‘퇴근길학교’도 함께 운영된다.

‘퇴근길학교’는 ‘마포자산관리스쿨’, ‘부동산 A to Z’, ‘월간 인사이트’ 등 3개 프로그램으로 구성돼 자산관리와 부동산, 글로벌 경제 등 실생활과 밀접한 교육을 제공한다.

‘마포자산관리스쿨’에서는 경제 기초부터 투자 포트폴리오 설계까지 단계적으로 학습할 수 있으며, ‘부동산 A to Z’ 과정에서는 시장 흐름 이해부터 실전 계약과 입지 분석까지 체계적으로 다룬다.

두 과정은 현재 접수가 마감되어 운영 중이며, 하반기 과정은 오는 8월 중 다시 접수를 진행할 예정이다.

이와 함께 매월 진행되는 ‘월간 인사이트’ 강의에서는 주요 글로벌 경제 이슈와 시사 트렌드를 분석해 참여자의 경제 이해도를 높일 예정이다.

5월 ‘월간 인사이트’는 마포구평생학습포털 또는 전화로 5월 6일부터 접수를 시작하며, 자세한 일정과 내용은 위 포털에서 확인할 수 있다.

마포구 관계자는 “구민이 일상 속에서 쉽게 배움에 참여할 수 있도록 다양한 평생교육 프로그램을 운영하고 있다”며 “구민 여러분의 많은 관심과 참여 속에 배움이 일상에서 자연스럽게 이어지길 바란다”고 말했다.