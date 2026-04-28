[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]국립낙동강생물자원관은 개인정보보호위원회가 주관한 ‘2025년 공공기관 개인정보 보호수준 평가’에서 최고 등급인 ‘에스(S) 등급’을 획득했다고 28일 밝혔다.

‘공공기관 개인정보 보호수준 평가’는 중앙부처, 지자체, 공기업 등 1,442개 공공기관을 대상으로 법적 의무사항 이행 여부와 개인정보 보호를 위한 기관의 전반적인 노력을 종합적으로 평가하는 제도다.

이번 평가에서 국립낙동강생물자원관은 전체 평가 대상 기관 중 단 6.6%(54개 기관)만이 받은 최고 등급(S등급)을 달성하며 개인정보 관리 체계의 우수성을 입증했다.

국립낙동강생물자원관은 개인정보보호 교육·홍보 및 개선 등 기관장 노력, 개인정보 처리방침의 적정성 및 이행·개선 노력, 개인정보 처리업무 수탁자 관리·감독, 안전성 확보조치를 위한 노력 등의 지표에서 우수한 평가를 받았다.

도기용 국립낙동강생물자원관 전략기획실장은 “국민의 소중한 개인정보를 안전하게 관리하는 것은 공공기관의 중요한 책무”라며 “앞으로도 선제적인 개인정보 유출 사고 예방 활동과 내부 보안체계 강화를 통해 국민에게 더욱 신뢰받는 기관이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.