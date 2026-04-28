[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 국민의힘 대구시장 후보는 김문수 전 국민의힘 대통령선거 후보를 명예선대위원장으로 위촉했다고 28일 밝혔다.

추 의원은 이날 “연습이 필요 없이 당장 현장 투입이 가능한 선거캠프 체제를 조속히 구성해야 한다는 구상 아래 국민의힘에서 가장 최근에, 가장 큰 선거를 치른 김문수 전 대선 후보를 명예선대위원장으로 위촉하게 됐다”고 설명했다.

특히 대구·경북은 공동선대위 구상을 통해 대한민국 보수 총결집의 본산을 자처하고 있고 추 의원은 대구의 승리가 곧 부산과 서울 등 주요 격전지 승리를 견인할 것이라고 밝힌 바 있다.

경북 영천 출신에 대구 경북고를 졸업한 김문수 명예위원장이 대구·경북 선거 승리를 이끌 적임자라는 것이다.

김문수 명예위원장은 지난 대통령선거 중 박근혜 전 대통령 달성군 사저를 예방해 ‘선거의 여왕, 지혜를 달라’는 요청을 드렸고 박 전 대통령은 ‘진정성 있게 국민들에게 다가가면 반드시 이길 것’이라고 격려한 바 있다.

추경호 의원은 “지난 대선에서도 김문수 후보와 국민의힘은 민주당의 입법 독재에 이은 행정부 장악으로 나라의 근간과 뿌리가 흔들리는 것만은 막아달라는 간절한 호소를 드린 바 있다”며 “이번 대구시장 선거에서도 이재명 정권의 폭주를 견제할 균형추, 대한민국 자유민주주의의 마지막 보루이자 방파제로서 추경호를 선택해주실 것이라 믿는다”고 말했다.

한편 지난 26일 국민의힘 대구시장 후보로 최종 선출된 추경호 의원은 오는 29일 의원직 사퇴, 30일 예비후보 등록 이후 5월 3일 오후 3시 선거사무소 개소식을 준비하고 있다.