정의선 회장 시작으로 잇달아 만남 가져 삼성·SK와는 메모리 안정적 수급 논의 LG 구광모 회장도 접견…AI 협력 다뤄

[헤럴드경제=김현일 기자] ‘알파고의 아버지’로 불리는 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 28일 국내 4대 그룹 총수를 모두 만나며 숨가쁜 일정을 수행했다.

허사비스 CEO는 이날 오전 서울 모처에서 정의선 현대차그룹 회장과의 만남을 시작으로 국내 기업인들과 연쇄 회동을 가졌다.

현대차가 로봇 자회사 보스턴 다이나믹스를 통해 휴머노이드 로봇 고도화에 주력하고 있는 만큼 구글 딥마인드와 로봇용 AI 파운데이션 모델 개발을 논의했을 것으로 보인다.

뒤이어 오후 12시에는 서울 여의도 LG트윈타워를 찾아 구광모 LG그룹 회장 등과 비공개 회동을 가졌다.

이 자리에는 로봇 신사업을 지휘하고 있는 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)와 LG그룹 AI 싱크탱크를 이끌고 있는 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장 등이 함께한 것으로 알려졌다.

허사비스 CEO는 오후 3시부터 삼성전자 서초사옥에서 이재용 회장을 만났다. 반도체 부문을 이끌고 있는 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)도 동석한 것으로 전해졌다.

양사는 구글의 AI 모델 ‘제미나이’가 막대한 컴퓨팅 파워를 필요로 하는 만큼 이를 뒷받침할 메모리 수급을 놓고 협력을 논의했을 것으로 보인다.

허사비스 CEO는 이 회장과 만난 뒤 최태원 SK그룹 회장과도 저녁 회동을 가질 것으로 전해졌다. SK하이닉스는 삼성전자와 함께 구글의 자체 AI 가속기 ‘텐서처리장치(TPU)’에 HBM을 공급하고 있다.

국내 양대 메모리 기업들을 만난 허사비스 CEO는 차세대 AI 반도체 개발 및 HBM 공급과 관련해 협력 확대를 모색했을 것으로 예상된다.

허사비스 CEO는 전날 과학기술정보통신부와의 양해각서(MOU) 체결식에서 “삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차, 보스턴 다이나믹스, LG전자 등과 미팅이 예정돼 있다”며 “이들 기업과 긴밀히 협력해왔으며, 앞으로 파트너십은 더욱 확대될 것”이라고 밝힌 바 있다.

아울러 “우리가 추구하는 AGI(범용인공지능)는 디지털 세계를 넘어선다. 한국의 세계적 제조 역량과 하드웨어 기술은 딥마인드 AI가 현실 세계에서 가치를 창출하는 데 핵심적인 요소”라고 강조했다.