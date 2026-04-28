전북 익산 공장에 투자

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데에너지머티리얼즈는 국내 유일 동박(회로박) 생산기지인 전북 익산 공장에 약 500억원을 투자한다고 28일 밝혔다.

이번 증설로 익산 공장의 회로박 연간 생산능력 최대 1만6000톤까지 늘어날 전망이다.

인공지능(AI) 데이터 센터 등의 급성장으로 고속신호 전송을 위한 초극저조도(HVLP) 동박 수요는 늘어나고 있다. 롯데에너지머티리얼즈는 수요에 대응하기 위해 증설을 결정했다.

롯데에너지머티리얼즈는 고객사들과의 협업을 통해 동박 경쟁력을 키우고 있다. 지난달에는 두산 전자BG와 인공지능(AI) 데이터센터 및 네트워크 장비용 고성능 인쇄회로기판(PCB) 생산에 필요한 동박의 개발 평가 및 공급 협력을 위한 양해각서를 체결했다. 두산 전자BG는 동박적층판(CCL)을 양산하고 있다.

김연섭 롯데에너지머티리얼즈 대표이사는 “미래 경쟁력 확보와 실적 회복이라는 두가지 목표를 위해 금번 투자를 신중하게 결정하게 되었다”며 “AI 및 네트워크 시대 핵심 소재 기술 확보와 설비 생산능력 확대를 통한 품질 및 공급 안정화로 고객사의 신뢰를 더욱 굳건히 확보할 것”이라고 했다.