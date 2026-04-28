[헤럴드경제=최원혁 기자] 남자 친구의 과도한 집착으로 고민하는 20살 여대생의 사연이 전해졌다.

27일 방송된 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에서 20살 여대생 사연자가 “현재 연애 중인데 남자 친구의 집착이 심해 어떻게 하면 잘 사귈 수 있을지 고민”이라고 털어놨다.

두 사람은 친구들과의 술자리에서 처음 만나 짧은 썸 기간 끝에 남자 친구의 고백으로 연애를 시작했다고 전했다.

사연자에 따르면 남자 친구는 “학교 가지 마라”, “나 버리는 거냐”는 말을 하며 일상까지 통제하고 개인 일정이 있음에도 무작정 찾아오는 등 집착적인 모습을 보였다고 한다.

특히 입대를 앞두고 “다른 남자를 만나면 끝까지 찾아가겠다”는 발언은 물론, 연애 관련 계약서 작성을 요구하기도 했다고 전해 충격을 안겼다.

이에 이수근은 “그런 건 법적 효력도 없다”며 단호하게 선을 그었고 서장훈 역시 “장담하는데 지금 사귀는 사람이랑 결혼까지 이어지지 않는다”며 현실적인 조언을 건넸다.

또 사연자는 남자 친구가 ‘피의 각서’를 언급하고, 결혼과 출산까지 이야기했다고 밝히자 서장훈은 “말도 안 되는 소리”라며 “행동 하나하나에 의미를 부여할 필요가 없다”고 강하게 지적했다. 이수근 역시 “그런 말을 남발하는 사람들이 오히려 먼저 헤어진다”고 덧붙였다.

이후에도 계속된 서장훈의 단호한 지적에 사연자가 끝내 눈물을 보이자 이수근은 “지금 당장 헤어지라는 게 아니라 먼 미래보다 지금 만남에 충실하면 된다”며 위로를 건넸다.