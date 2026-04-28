[헤럴드경제=박상현 기자] AI 설계 솔루션 기업 직스테크놀로지는 주식회사 정도와 디지털 트윈 기반 AI 설계 자동화와 스마트 건축 설비 시공 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 28일 밝혔다.

양사는 지난 27일 강남구 논현동 직스테크놀로지 사옥에서 만나 ‘AI 설계 자동화 모델 고도화 및 스마트 건축설비설계 시스템 구축을 위한 MOU’를 체결했다.

이번 MOU의 목적은 설계부터 시공까지 전 과정의 디지털화다. 직스테크놀로지의 AI 설계 자동화 기술과 정도의 기계설비 엔지니어링 및 시공 역량을 결합해 설계 효율성과 공정 관리 수준을 동시에 높일 계획이다.

직스테크놀로지는 AI CAD 솔루션 ‘ZYXCAD AX’를 중심으로 설계 자동화를 고도화하고, 공간 설계 플랫폼 ‘ZYX SPACE’, GIS 기반 프로젝트 통합 관리 시스템 ‘DIVE’를 통해 가상 기반 설계·시공 검증 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 설계 생산성 향상과 공정 리스크 관리 체계 강화가 가능할 전망이다.

정도는 기계설비 분야에서 축적한 시공 경험을 바탕으로 초고층 건축과 반도체, 배터리, 바이오, 데이터센터 등 산업시설의 설비 및 공조 시스템 분야에서 역량을 확보해 왔다. 최근엔 OSC(Off-site Construction), BIM, 모듈 공법 등 디지털 기반 건설 기술 도입을 확대하며 생산성과 안전성 개선에 주력하고 있다.

양사는 향후 통합 솔루션 기획과 공동 사업에도 협력에도 나선다. 프로젝트 수행 경험과 AI·CAD 기술을 결합한 솔루션을 공동 제안하고, 양사 고객 기반을 활용한 협업을 통해 시장 확대를 추진한다는 구상이다. 또한 정도가 보유한 해외 법인 네트워크와 직스테크놀로지의 기술을 접목해, 해외 스마트 건설 시장에서의 사업 기회 확대를 도모할 예정이다.

직스테크놀로지 측은 이번 협약을 통해 설계 자동화 기술의 적용 범위를 확대하고, 건설 전 단계에 걸친 디지털 전환을 가속할 방침이다. 정도 역시 설계·제작·시공·유지관리 전 단계로 사업 영역을 확장하며 기술 기반 경쟁력 강화를 이어간다. 아울러 양사 간 공동 프로젝트와 기술 고도화를 통해 AI 기반 건설 혁신 모델을 국내외 시장에 단계적으로 적용해 나갈 계획이다.