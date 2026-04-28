5월 29일까지 전국 공식 서비스센터서 진행 필수 안전 항목 12가지 무상 점검

[헤럴드경제=서재근 기자] 이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티가 5월 가정의 달을 맞아 고객의 안전하고 즐거운 주행을 지원하기 위해 차량 무상 점검 및 서비스 캠페인을 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 캠페인은 장거리 주행과 가족 단위 이동이 잦아지는 봄철 및 가정의 달을 대비해 고객이 마세라티의 강력한 퍼포먼스를 보다 안전하게 경험할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 캠페인은 오는 5월 29일까지 약 한 달간 진행된다.

캠페인 기간 중 전국 마세라티 공식 서비스센터를 방문하는 모든 고객은 마세라티 전문 테크니션의 섬세한 진단을 통해 총 12가지 항목에 대한 무상 점검 서비스를 받을 수 있다. 점검 항목은 ▷엔진오일 ▷에어필터 ▷항균필터 ▷와이퍼 ▷배터리 ▷브레이크 패드 ▷타이어 마모도 및 공기압 등 안전 주행에 필수적인 핵심 항목들로 구성됐다.

차량 유지 관리 부담을 낮추기 위한 특별 할인 혜택도 제공된다. 엔진오일 교환을 비롯한 일반 수리에 필요한 부품과 마세라티 순정 액세서리 및 머천다이즈 제품에 대해 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.

가우랍 타파 마세라티 코리아 총괄은 “마세라티는 브랜드 핵심 가치인 ‘그란투리스모’를 국내 고객에게 전달해 나가기 위해 다방면으로 노력하고 있다”며 “앞으로도 이러한 서비스 캠페인과 고객 경험 등을 통해 이탈리안 드라이빙의 고유한 즐거움을 더욱 안전하게 즐기실 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편, 이번 서비스 캠페인은 사전 예약 후 전국 마세라티 공식 서비스센터에 방문한 고객을 대상으로 진행된다.