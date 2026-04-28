구매계획 초과 달성…역대 세 번째 구매액 2030년까지 170조원 확대

[헤럴드경제=부애리 기자] 지난해 공공기관의 중소기업 제품 구매액이 126조원을 돌파했다. 당초 구매계획인 119조5000억원을 초과 달성한 수치다.

중소벤처기업부는 이 같은 내용을 28일 국무회의에서 공개했다. ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률’(판로지원법)에 따르면 847개 공공기관에서는 총구매액의 50% 이상을 중소기업 제품으로 구매해야 한다.

이번 중소기업 제품 공공 구매 실적은 126조 2000억원으로 2006년 제도 도입 이후 세 번째로 높은 실적이다.

중기부는 공공 구매 조사 대상 기관 중 중소기업 제품 구매 비율이 85% 이상이면서 중소기업 제품 구매액이 3000억원 이상인 상위 20개 기관을 매년 ‘중소기업 제품 구매 우수기관’으로 선정하고 있다. 공공기관의 적극적인 참여를 유도하기 위한 차원이다.

올해 우수기관 중 경기주택도시공사, 한전KPS, 교육부, 경남 김해시, 경기 안산시, 전남교육청, 강원 원주시, 경기 고양시 등은 중기제품 구매 비율을 92% 이상 달성했다. ‘경기주택도시공사’는 94.8%로 2년 연속 최고 실적을 기록했다.

중기부는 올해도 공공 구매 제도가 활성화돼 중소기업의 버팀목이 될 수 있도록 정책적 노력을 이어간다. 공공기관을 대상으로 공공 구매제도 설명회, 구매촉진 교류회 등을 통해 중소기업제품 구매 확대를 유도한다.

또 공공기관 실태조사를 통해 실적을 점검하고 구매 금액이 저조한 기관들의 구매 확대를 독려하는 등 해당 기관들의 목표 달성을 적극 지원할 계획이다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 “고유가, 고물가, 세계적인 보호무역 강화 등 어려운 경제 여건 속에서 공공 구매 제도가 중소기업의 매출과 판로를 지탱하는 버팀목 역할을 하고 있다”라며 “2030년까지 중소기업제품 구매액을 170조원으로 확대하기 위해 의무 구매 대상 공공기관을 적극 늘리겠다”라고 말했다.