홍보대사 이준호 출연영상 시민 캠페인 “디자인은 도시이야기 만들어가는 과정”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’의 도시브랜드를 세계에 확산하고 시민 공감대를 넓히기 위해 홍보대사와 함께하는 세계디자인수도 부산 로고 플레이(Logo Play)를 시작한다고 28일 밝혔다.

이번 로고 플레이는 글로벌 영향력을 지닌 홍보대사를 중심으로 시민참여를 유도하고 온오프라인을 연계해 도시를 하나의 콘텐츠로 확장하는 참여형·확산형 홍보 프로젝트다. 홍보대사 촬영현장 메시지를 담은 제작과정 영상과 숏폼 콘텐츠는 부산시 유튜브채널과 세계디자인수도 인스타그램에서 공개할 예정이다.

홍보대사 이준호씨에 대해 시 관계자는 “드라마 영화 음악 등 분야에서 활동하며 국내외 팬층을 갖고 있다”며 “글로벌 OTT 플랫폼을 통한 해외인지도를 바탕으로 국제적 홍보효과도 기대된다”고 밝혔다.사회공헌 활동으로 포용과 나눔의 가치를 실천해 온 점에서 ‘모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인’이라는 세계디자인수도 부산의 비전을 전달할 적임자라는 평가다.

이씨는 “연기를 하면서 ‘캐릭터를 어떻게 디자인할 것인가’ 고민해 왔다”며 “디자인은 우리가 살아가는 방식과 도시의 이야기를 만들어가는 과정”이라고 말했다. 그는 “2028 세계디자인수도 부산 홍보대사로 도시의 매력과 디자인의 가능성을 더 많은 분께 알릴 수 있도록 하겠다”고 다짐했다.

시는 시민체감형 인공지능(AI) 디지털플랫폼 기반 글로벌 확산, 시민참여형 콘텐츠 고도화 등으로 ‘2028 세계디자인수도 부산’의 인지도와 도시브랜드 가치를 높여나갈 계획이다.

문정주 시 미래디자인본부장은 “글로벌 영향력과 긍정적 이미지를 갖춘 홍보대사의 참여로 부산의 도시브랜드가 국내외에 확산될 것”이라며 “시민과 함께 만들어가는 디자인 도시의 가치를 알리는 계기가 될 것”이라고 말했다.