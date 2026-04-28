28일 특화단지 지정 업무협약 체결 선박용 액화가스 펌프, 전략적 육성

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 산업통상자원부 주관 ‘2026년 소재·부품·장비 특화단지’ 지정을 위해 HD현대중공업과 협력 체계를 구축한다.

울산시는 28일 오후 3시 울산시청 본관 7층 시장실에서 김두겸 울산시장과 금석호 HD현대중공업 대표이사 등이 참석한 가운데 ‘친환경 선박 생태계 구축을 위한 상생협력 업무협약’을 체결한다.

이번 협약은 산업통상부의 ‘소재·부품·장비 특화단지’ 공모 신청에 따라 울산의 주력 산업인 조선산업 핵심 소재·부품의 국산화와 안정적인 공급망 구축을 위한 것이다.

이번 협약으로 울산시는 특화단지 조성과 운영 전반을 지원하고, 기업 투자 및 기술개발을 위한 행정·재정적 뒷받침에 나선다.

HD현대중공업은 수요 기업으로 참여해 공급망 구축과 지역 소재·부품·장비 기업과 공동 기술개발 및 실증 사업을 추진한다.

울산시가 추진하는 ‘친환경 선박 기자재 소재·부품·장비 특화단지’는 LNG선 등 친환경 선박의 핵심 장비로 해외 의존도가 높은 ‘선박용 액화가스 펌프’를 국산화하는 데 초점이 맞춰져 있다.

특화단지로 지정되면 ▷수요기업의 실증 설비 개방 ▷공동 연구개발(R&D) 지원 ▷기반시설 구축 ▷규제 특례 등 정부의 다양한 지원이 이뤄진다. 이에 따라 지역 조선업계의 기술 경쟁력과 공급망 안정성이 크게 강화된다.

울산시는 이번 협약을 바탕으로 이달 중 산업통상부에 ‘소·부·장 특화단지 지정’ 신청서를 제출하고, 산업통상부는 오는 6월까지 심사와 평가를 거쳐 7월 특화단지 최종 선정 결과를 발표할 예정이다.

김두겸 울산시장은 “이번 협약은 울산이 조선산업 소재·부품 자립을 이끄는 핵심 거점으로 도약하겠다는 의지를 보여주는 것”이라고 설명했다.