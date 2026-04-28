이용회사·행사주식수 모두 최고치 상법 개정·지원 확대 효과

[헤럴드경제=문이림 기자] 한국예탁결제원은 올해 정기주주총회에서 전자투표시스템(K-VOTE)을 이용한 회사 수와 행사율이 모두 역대 최고치를 기록했다고 28일 밝혔다.

올해 정기주총에서 K-VOTE를 이용한 회사는 총 994개사로 집계됐다. 이는 전년(921개사) 대비 73개사 증가한 수치다. 이 가운데 상장회사는 952개사로, 유가증권시장 423개사, 코스닥시장 520개사, 코넥스시장 9개사가 참여했다.

자산규모 2조원 이상 상장회사 가운데 149개사(70.6%)가 전자투표를 이용한 점도 눈에 띈다. 해당 기업들은 2027년부터 전자주주총회 의무 도입 대상이다.

전자투표 행사율도 상승했다. 올해 행사율은 13.6%로 전년(12.4%) 대비 1.2%포인트 증가했다. 행사주식 수 역시 75억4000만주로 전년(64억8000만주)보다 10억7000만주 늘었다. 행사율과 행사주식 수 모두 역대 최고 수준이다.

주주 유형별로는 기관투자자가 45.1%로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 법인 32.8%, 개인 19.6% 순으로 나타났다. 국민연금 등 7개 연기금이 참여해 20억6000만주를 행사하며 높은 기여도를 유지했다.

기업지배구조 개선 및 주주권 강화를 위한 상법 개정의 영향이 직접적으로 작용한 결과로 분석된다. 예탁결제원은 지난해 말부터 진행된 K-VOTE 상장회사 설명회와 기관투자자 대상 홍보 활동도 기여했다고 설명했다.

예탁결제원은 “K-VOTE는 현재 구축 중인 전자주주총회 플랫폼과 유기적으로 결합해 의결권행사 전반을 지원하는 전자의결권 종합지원 플랫폼으로 발전해 나갈 예정”이라고 밝혔다.