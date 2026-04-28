[헤럴드경제=문영규 기자] 평생을 쉼 없이 일하며 성실한 가장으로 살아온 60대 남성이 불의의 사고로 끝내 의식을 회복하지 못한 채 3명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

한국장기조직기증원은 정찬호 씨(68)가 지난 2월 22일 가톨릭대학교 의정부성모병원에서 뇌사 장기기증을 통해 간장과 양측 신장을 나누고 떠났다고 28일 밝혔다.

정씨는 평소 “세상을 떠날 때 좋은 일을 하고 가고 싶다”며 생명나눔의 의지를 수시로 밝혔었고 가족들은 고인의 뜻을 받들어 고심 끝에 기증을 결정한 것으로 전해졌다.

고인은 지난 2월 19일 목욕탕에서 의식을 잃고 쓰러졌다. 병원으로 급히 이송됐지만 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 빠졌던 것으로 알려졌다.

서울에서 3남 중 둘째로 태어난 그는 자동차 부품 회사에서 20여 년간 근무하고 최근까지 우유 대리점을 운영해 왔다. 슬하엔 두 아들을 뒀다.

그는 취미 하나 없이 평생을 쉼 없이 일해온 성실한 가장이었고, 말이 없고 무뚝뚝한 성격이었지만 두 아들의 고민을 묵묵히 들어주던 든든한 아버지이기도 했다.

아내 장인희 씨는 “남편은 가족을 책임지기 위해 늘 헌신하며 고생만 하던 사람”이라며 “최근 1~2년 사이에야 친구들과 여행을 다니며 모처럼 여유를 찾았는데 이렇게 가버렸다”고 애통해했다.

아들 정상기 씨는 “가족을 위해 헌신해주신 사랑을 잊지 않고 아버지를 늘 기억하겠다”고 마지막 인사를 전했다.

한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “소중한 가족을 떠나보낸 기증자와 유가족에게 깊은 애도를 표한다”며 “정찬호 님이 남긴 숭고한 나눔의 가치가 우리 사회에 널리 퍼질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 부연했다.