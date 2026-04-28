OLED TV ‘S95H’, 비스포크 AI 세탁가전 시리즈 최고상

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 최고상인 ‘베스트 오브 더 베스트(Best of the Best)’ 2개를 포함해 총 16개의 본상을 수상했다고 28일 밝혔다.

삼성전자가 ‘제품 디자인’ 부문에 출품한 16개 디자인이 모두 본상을 수상했다. 특히 OLED TV ‘S95H’와 비스포크 AI 세탁가전 시리즈가 제품 디자인 부문 최고상을 수상했다.

S95H는 전면에 메탈 소재의 은색 프레임을 적용해 초슬림 OLED 화면이 본체 위에 떠 있는 듯한 디자인이 특징이다. 은색 메탈 프레임은 벽면과 자연스럽게 어울려 마치 예술 작품을 감상하는 듯한 느낌을 제공한다.

비스포크 AI 세탁가전 시리즈는 제품 고유의 특성을 살리면서 통일감 있는 디자인을 적용한 것이 호평을 받아 최고상을 받았다. 스마트싱스와 AI 기능을 보다 직관적이면서도 간편하게 조작할 수 있는 7형 대화면 터치스크린도 호평을 받았다.

이밖에 와이파이 스피커 ‘뮤직 스튜디오5’를 비롯해 ▷이동형 스크린 ‘더 무빙스타일’ ▷‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고 ▷비스포크 AI 에어드레서 ▷비스포크 AI 정수기·얼음정수기 ▷‘AI 무풍 콤보 프로 벽걸이’ 에어컨 ▷‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’ 스탠드형 에어컨 ▷‘비스포크 AI 스팀 울트라·플러스’ 로봇청소기 ▷‘제트 핏’ 무선 스틱 청소기 등이 수상했다.

▷갤럭시 Z 폴드 7 ▷갤럭시 XR ▷5G 스트리트 라디오 솔루션 ▷무안경 3D 디스플레이 ‘스페이셜 사이니지’ ▷포터블 SSD T7 리저렉티드 등 혁신 경험을 제공하는 다양한 제품들도 본상에 이름을 올렸다.

삼성전자 DX부문 최고디자인책임자(CDO)인 마우로 포르치니 사장은 “삼성전자는 사람의 정체성과 감정 그리고 다양성을 반영하는 디자인을 추구한다”며 “앞으로도 기능 구현을 넘어 의미 있는 연결과 목적을 가진 디자인으로 사람의 삶을 더욱 풍요롭게 하겠다“고 말했다.