4대 특화 R&D 플랫폼·AI 성과관리시스템 등 기반 규제 전문가 참여…기술→ 임상→ 사업화 속도

[헤럴드경제=고재우 기자] 서울성모병원은 보건복지부가 주관하는 연구중심병원 도약 지원사업에 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

해당 사업은 국내 연구중심병원이 기초·중개연구를 넘어 임상 전환, 기술 사업화까지 연결하는 국가 전략 과제다.

서울성모병원은 연구책임자인 홍성후 융합·협력 연구부장(로봇수술센터장)을 중심으로 ‘C-LINK R&D 사업’을 추진한다. 특화 개방형 R&D 플랫폼과 인공지능(AI) 기반 연구관리 시스템을 통합한 ‘전주기 의료기술 개발’ 가속화를 인정받았다는 게 서울성모병원 설명이다.

서울성모병원은 탄탄한 연구 인프라를 갖추고 있다. 지난 2022년 약 3500평 규모의 옴니버스파크 개관을 통해 산학연병 융복합 클러스터를 구축했다. 8개 병원 의료데이터 표준화를 기반으로 디지털 임상 실증 기반도 확보했다. 국내 대학병원 최초로 세포생산실을 구축해, 중개연구부터 첨단재생의료 임상연구, 실제 세포치료까지 전주기 연구개발이 가능하다.

도약 지원사업의 핵심은 혈액·면역질환, 디지털 임상, 첨단 융합바이오, 정밀 재생의료 등 4대 특화 R&D 플랫폼이다.

▷혈액·면역질환 플랫폼, 류마티스 관절염·크론병 등 자가면역질환 표적 경구용 신약 후보물질 도출 ▷디지털 임상 플랫폼, 디지털헬스 실증·상용화 생태계(CAIMEDIX) 구축 ▷첨단융합바이오 플랫폼, 나노융복합 세포·유전자치료제 개발 추진 ▷정밀재생의료 플랫폼, 연골세포치료제 개발 및 연구자 주도 임상시험(IIT) 승인 등이다.

사업 추진은 1, 2단계로 나뉜다. 1단계에서는 플랫폼별 개념검증 3건 이상을 달성한다. 2단계에서는 의료 현장 적용 및 기술이전 등 실용화 성과 1건 이상을 창출하는 것을 목표로 한다.

연구책임자 홍성후 교수는 “서울성모병원은 4대 특화 플랫폼과 개방형 연구 인프라를 바탕으로, 단순 기술 중심 연구를 넘어 구조 중심의 연구혁신 체계로 재설계하는 데 방점을 뒀다”며 “이를 통해 연구 성과의 임상 전환과 기술사업화를 앞당겨 국민 건강 증진에 기여하겠다”고 밝혔다.