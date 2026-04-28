산단공·산단경영자연합회, 국민경제자문회의 초청 간담회 개최 중동 전쟁 장기화 따른 원자재·물류·에너지 부담 논의 산업단지 입주기업 대표 등 30여명 참석

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중동 전쟁 장기화로 국제유가와 물류비, 환율 변동성이 커지면서 산업단지 입주기업들의 경영 부담이 가중되고 있다. 산업단지 입주기업들은 대통령 직속 국민경제자문회의에 원자재 수급, 물류망 확보, 에너지 비용 상승 등에 따른 현장 애로를 전달하고 제도 개선을 건의했다.

한국산업단지공단은 한국산업단지경영자연합회와 함께 지난 27일 한국산업단지공단 서울지역본부에서 국민경제자문회의 초청 ‘산업단지 입주기업 현장 간담회’를 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 간담회는 중동 전쟁 장기화에 따른 국제유가 상승, 물류비 급등, 환율 변동성 확대 등 대외 환경 변화로 산업단지 입주기업들의 경영 부담이 커지는 상황에서 마련됐다.

행사에는 김성식 국민경제자문회의 부의장과 자문위원, 이상훈 한국산업단지공단 이사장, 최철호 한국산업단지경영자연합회 회장, 산업단지 입주기업 대표 등 30여명이 참석했다.

간담회에서는 국민경제자문회의 제1차 전체회의 결과가 공유됐다. 참석자들은 정부의 주요 정책 방향을 확인하고, 산업 현장의 체감 애로를 정책 논의에 반영할 수 있는 방안을 논의했다.

입주기업 대표들은 원자재 수급 불안, 물류망 확보 어려움, 에너지 비용 상승, 수출 환경 변화 등을 주요 애로로 제시했다. 이들은 산업 현장의 제도적 걸림돌을 제거하기 위한 규제 혁신과 실질적인 수출 지원 방안도 건의했다.

국민경제자문회의는 헌법과 국민경제자문회의법에 근거한 대통령 직속 정책 자문기구다. 국가 경제 발전을 위한 주요 정책 방향 수립과 제도 개선 자문 기능을 수행한다.

산단공은 이번 간담회가 정책 논의 과정에 산업 현장의 체감 경기를 직접 반영하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 특히 수출 제조기업이 밀집한 산업단지의 부담을 정부 정책에 전달하는 창구가 될 수 있다는 설명이다.

최철호 한국산업단지경영자연합회 회장은 “산업단지 입주기업은 원자재 가격, 물류비, 에너지 비용, 수출환경 변화 등 복합적인 경영 부담에 직면해 있다”며 “이번 간담회를 통해 현장의 애로가 정책 논의 과정에 충분히 전달되고, 기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원방안으로 이어지기를 기대한다”고 말했다.

이상훈 한국산업단지공단 이사장은 “이번 간담회를 계기로 산업 현장 애로를 정책에 반영하고 산업경쟁력 강화를 위한 제도개선으로 이어지길 기대한다”며 “산업단지를 제조혁신, 수출경쟁력, 탄소중립, 일자리 창출이 결합된 미래 산업 생태계 거점으로 전환해 나가기 위해 현장 중심의 기업지원과 제도 정비에 힘쓰겠다”고 밝혔다.