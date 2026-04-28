젤리 바우처 교환 가능 팬덤 플랫폼 연계로 활용 범위 확대 270마일부터 사용 디지털 구독·팬 서비스 결제에 활용

[헤럴드경제=정경수 기자] 대한항공 마일리지가 항공권을 넘어 팬덤 플랫폼으로까지 사용 범위를 넓혔다. 일상 소비와 디지털 콘텐츠 영역으로 활용처를 확장하려는 움직임이다.

대한항공은 28일 글로벌 팬덤 플랫폼 ‘위버스’와 제휴를 맺고 스카이패스 마일리지를 디지털 재화로 전환해 사용할 수 있도록 했다고 밝혔다. 소액 마일리지 활용도를 높이기 위한 전략의 일환이다.

위버스는 하이브가 운영하는 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼으로, 아티스트와 팬이 직접 소통하고 콘텐츠를 소비하는 공간이다. 방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 180여 팀의 아티스트가 활동 중이며, 월간 이용자 수는 약 1200만명에 달한다.

이번 제휴로 스카이패스 회원은 마일리지를 활용해 위버스 내에서 사용하는 디지털 재화 ‘젤리(Jelly)’ 바우처를 구매할 수 있다. 270마일로 젤리 9개, 450마일로 젤리 15개를 교환하는 방식이다.

이용 방법은 대한항공 홈페이지 내 마일리지 몰에서 바우처를 구매한 뒤 위버스에 등록하면 젤리로 전환된다. 전환된 젤리는 디지털 멤버십이나 아티스트와의 메시지 구독 서비스 등 다양한 콘텐츠 이용에 활용할 수 있다.

대한항공은 이번 협업을 통해 기존 항공 중심의 마일리지 사용 구조를 넘어, 팬덤 기반 디지털 소비 영역까지 확장한다는 계획이다. 특히 해외 이용자도 동일하게 이용할 수 있어 글로벌 서비스 측면에서도 의미가 있다는 설명이다.

대한항공 관계자는 “대한항공은 항공권에 국한하지 않고 고객들이 일상에서 손쉽게 마일리지를 쓸 수 있는 방안을 지속 강구하고 있다”며 “이번 위버스와의 제휴는 대한항공 고객 모두에게 트렌디하고 편리한 브랜드 경험을 제공하고, 스카이패스 마일리지 활용을 전 세계로 확장한다는 의미가 있다”고 밝혔다.