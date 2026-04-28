흑백요리사2·플레이브·쯔양·혜자로운빵 등 흥행 주도

[헤럴드경제=정대한 기자] GS25가 1분기 출시한 ‘IP(지적재산권) 제휴 상품’ 4종이 모두 밀리언셀러에 등극했다고 28일 밝혔다.

‘흑백요리사2’ 연계 간편식 시리즈가 500만개로 가장 두드러진 성과를 냈다. 우승자 최강록 셰프 협업 상품만 160만개가 팔렸다. 버츄얼 아이돌 ‘플레이브(PLAVE)’ 컬래버 상품은 우리동네GS앱 인기 검색어에 한 달 이상 이름을 올리며 누적 판매 120만개를 넘어섰다. 유튜버 쯔양과 출시한 ‘대식가 시리즈’는 100만개를 돌파했다. PB 라인 ‘혜자로운 브랜드’ 최초로 선보인 1500원 균일가 디저트 시리즈도 100만개를 돌파했다.

GS25는 IP 상품이 단순 협업을 넘어 ‘콘텐츠 소비’로 확장되는 흐름이 뚜렷해지고 있다고 분석했다. 상품 구매 이후에도 SNS(사회관계망서비스) 인증, 체험형 이벤트, 팬덤 활동이 이어지며 고객 경험이 확장되고 있다는 설명이다.

조현정 GS리테일 트렌드상품차별화팀 매니저는 “최근 소비자들은 상품 자체의 기능이나 가격을 넘어, 그 안에 담긴 스토리와 경험까지 함께 소비하는 경향이 강하다”며 “앞으로도 다양한 IP와 협업해 차별화된 콘텐츠형 상품을 선보일 것”이라고 말했다.