가격·상품·배송 3박자…5월 내사랑유자C스파클링 등 출시

[헤럴드경제=박연수 기자] G마켓이 웅진식품과 업무제휴협약(JBP)을 체결하고 음료 카테고리 경쟁력 강화에 나선다고 28일 밝혔다.

양사는 지난 3월 31일 협약식을 진행했다. G마켓 채널에서 웅진식품의 브랜드 경쟁력을 강화하고, 양사가 상호 기여하는 성장 구조를 만드는 것이 골자다.

G마켓은 신상품 선판매와 단독 할인 프로모션, 광고 마케팅을 통해 웅진식품 상품의 판매 활성화를 지원한다. 24일에는 ‘슈퍼브랜드데이’를 통해 ‘아침햇살 말차’·‘티즐 말차레몬’ 스파클링 등 신제품을 라이브방송으로 선보였다. 2분기에는 웅진식품의 탄산수·차류 등 주력 상품을 도착보장서비스 ‘스타배송’으로 선보일 계획이다.

웅진식품은 G마켓을 신제품 선론칭 채널로 활용한다. 5월에는 ‘내사랑유자C스파클링’을 G마켓에서 먼저 출시한다. ‘자연은 핑크구아바 주스&스파클링’·‘티즐 핑크구아바우롱티’ 등도 판매한다. 이후에도 매월 신제품을 우선 출시할 계획이다.

이민규 G마켓 영업본부장은 “이번 협약은 단순 입점 관계를 넘어 양사가 전략적 동반 성장을 실현하는 것이 핵심”이라며 “앞으로도 상호 기여 구조의 파트너십을 확대할 것”이라고 말했다.