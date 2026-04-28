전체 벤처투자 6.8조 12대 신산업 분야 벤처투자 76% 상위 3개 분야는 인공지능·콘텐츠·헬스케어 전년比 증가율 1위는 생명신약

[헤럴드경제=부애리 기자] 지난해 인공지능(AI) 모델·인프라 분야가 12대 신산업 분야 중 가장 많은 벤처투자를 유치한 것으로 28일 나타났다.

중소벤처기업부가 이날 공개한 ‘2025년 12대 신산업 분야 기업에 대한 벤처투자 동향’에 따르면 AI 모델·인프라 분야는 전체 투자의 19.6%인 1조3000억원을 유치하며 가장 큰 비중을 차지했다.

콘텐츠(1조1800억원), 헬스케어(1조1300억원), 첨단제조(970억원) 분야도 1조원 규모의 벤처투자가 이뤄졌다.

이번 분석은 ‘벤처투자 촉진에 관한 법’에 따른 벤처투자회사‧벤처투자조합의 투자를 유치한 12대 신산업 분야 기업을 대상으로 진행됐다.

12대 신산업 분야는 AI모델·인프라를 비롯해 반도체, 모빌리티, 보안·네트워크·양자, 로보틱스, 헬스케어, 생명·신약, 콘텐츠, 방산 ·우주항공·해양, 친환경, 에너지·원자력·핵융합, 첨단제조 등이다.

지난해 12대 신산업 분야 벤처투자는 5조2000억원으로, 전체 벤처투자(6조8000억원)의 약 76%를 차지했다. 최근 5년간 신산업 분야에 대한 벤처투자 비중은 약 80% 수준을 유지하고 있다. 신산업 분야의 유망기업에 대한 투자가 지속해서 활발한 것으로 나타났다.

신산업 분야의 기업당 평균 투자액은 33억9000만원으로, 신산업 이외 분야(19억1000만원) 대비 1.7배 높은 수준인 것으로 확인됐다.

전년 대비 투자가 크게 증가한 분야는 생명신약(35.4%), 방산·우주항공·해양(19.2%), 모빌리티(16.5%) 등이다. 투자가 감소한 분야는 에너지·원자력·핵융합(-55.2%), 첨단제조(-22.0%), 반도체(-20.8%) 분야 등이다.

12대 신산업 분야에 대한 벤처투자 5조2000억원 중 신규투자는 12.3%인 6390억원, 후속투자는 87.7%인 4조5624억원으로, 투자사가 기존 포트폴리오 기업에 투자하는 경향이 나타났다.

12대 신산업 분야 벤처투자는 업력 7년 이후 기업에 50% 이상 이뤄졌다. 업력이 길수록 평균 투자액도 커졌다.

100억원 이상의 대형 투자를 유치한 기업은 158개사였다. 그 중 신산업 분야 기업은 131개사로 약 82.9%였다. 특히 500억원 이상을 투자받은 6개사는 모두 신산업 분야였다.

지역별로 살펴보면 신산업 분야 벤처투자는 수도권(서울·경기·인천)이 4조1000억원으로 전체의 79.1% 수준이었다. 비수도권이 1조1000억원으로 20.9%였다. 수도권에서는 서울(2조6000억원)이 가장 많은 투자를 유치했으며, 비수도권 중에서는 대전(3913억원)과 경남(1071억원)이 가장 많은 투자를 유치했다.

한성숙 중기부 장관은 “벤처투자 시장을 다각적으로 분석해 창업·벤처기업의 진짜 성장을 뒷받침하는 정책에 반영하도록 노력하겠다”라고 말했다.