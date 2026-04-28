전국 초·중·고 교사 대상 5월 26일까지 진행 참여자 전원 ‘카네이션 포인트’ 300P 지급 신세계 상품권·치킨·커피 등 경품 추첨

[헤럴드경제=홍석희 기자] 천재교육·천재교과서의 교수학습지원서비스 ‘T셀파’가 스승의 날을 맞아 전국 교사를 대상으로 감사 이벤트를 진행한다.

천재교육·천재교과서는 T셀파가 스승의 날 감사 이벤트 ‘선생님께, 감사의 카네이션을 전합니다!’를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 이벤트는 교실에서 학생들을 지도하는 교사들에게 감사와 응원의 메시지를 전하기 위해 마련됐다. 동료 교사나 스스로를 향한 격려 메시지를 남기며 교사 간 공감과 응원을 나누는 방식이다.

이벤트는 4월 27일부터 5월 26일까지 약 한 달간 진행된다. 전국 초·중·고 교사라면 누구나 참여할 수 있다.

참여 방법은 T셀파 이벤트 페이지에서 카네이션 이미지를 선택한 뒤 동료 교사나 자신에게 전하고 싶은 응원 메시지를 남기면 된다.

참여자 전원에게는 ‘T셀파 카네이션 포인트’ 300P가 지급된다. 해당 포인트는 오는 7월 열릴 예정인 ‘T카페’ 이벤트에서 원하는 상품에 응모할 때 사용할 수 있다.

추첨 경품도 마련됐다. 천재교육·천재교과서는 참여자 중 추첨을 통해 신세계 상품권 3만원권 30명, 교촌치킨 허니오리지널 50명, 메가커피 허니자몽블랙티 500명에게 증정한다.

당첨자는 5월 28일 T셀파 홈페이지 내 당첨자 확인 페이지에서 공개된다.

김황 T셀파사업본부 부문장은 “교실이라는 공간에서 같은 고민을 나누는 동료들의 진심 어린 메시지가 선생님들께 가장 큰 에너지가 될 것”이라며 “T셀파가 준비한 작은 마음이 선생님들께 기분 좋은 선물이 되길 바라며, 앞으로도 수업의 편의를 넘어 선생님의 마음까지 세심하게 살피고 응원하는 플랫폼이 되겠다”고 말했다.

T셀파는 이번 이벤트를 통해 적립된 카네이션 포인트를 활용할 수 있는 ‘T카페’를 7월 중 열고 교사 대상 혜택을 이어갈 계획이다.