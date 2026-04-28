[헤럴드경제=장윤우 기자] 경기도 광주의 한 재활병원에서 가습기에 락스가 투입된 채 30시간 이상 작동하는 사고가 발생했다. 입원 당시 폐에 이상이 없었던 60대 환자는 이후 폐렴 진단을 받았다.

27일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자 A 씨는 뇌출혈로 쓰러진 60대 아버지를 지난 1월 경기도 광주의 보건복지부 지정 재활병원으로 옮겼다. A 씨 아버지는 거동이 어려웠고 기관 절개 수술까지 받은 상태였다. 병원은 병상 옆에 가습 장치를 설치하고 간호사들이 수시로 멸균 증류수를 보충했다.

입원한 지 열흘도 되지 않은 1월 24일, A 씨는 당직 의사로부터 황당한 연락을 받았다. 간병인이 “락스 냄새가 나고 증류수 색깔도 이상하다”며 확인을 요청했고, 실제로 가습기 안에 락스가 들어 있던 것으로 드러났다.

가습기에 락스를 넣은 것은 야간 근무 간호사였다. 며칠 전 퇴사한 간병인이 락스를 증류수 통에 옮겨 담아 보관했는데, 이를 모른 간호사가 증류수로 착각해 가습기에 넣은 것이다.

병원 측은 “새벽이라 간호사가 락스인지 모르고 넣었다”고 해명했다. 사고 직후엔 “다른 환자나 간병인 소행일 수 있다”며 책임을 회피했다.

주치의는 “열은 없는데 폐렴이 진행된 걸 보니 화학적 손상이 있는 것 같다”고 말했다. A 씨 아버지는 현재 원인 불명의 발열이 지속되고 강한 항생제에도 반응하지 않아 다른 종합병원 응급실로 옮겨진 상태다.

사고 이후 병원 측 태도도 문제가 됐다. 처음에는 협조적이었던 병원 측은 시간이 지나자 “비영리 단체라 보험 처리를 해야 한다”며 A 씨가 제시한 합의금 지급을 거부했다. A 씨가 관리 책임을 지적하자 “간호사 한 명이 실수한 거지 병원 전체 문제는 아니다”라고 선을 그었다.

A 씨가 보관을 요청했던 락스 용기도 사라졌다. 병원 측이 별도 통보 없이 폐기한 것이다. 병원 측은 “약 2주간 보존했으나 연두색으로 변색하는 등 심각한 상태 변화가 있어 위험하다고 판단해 폐기했다”며 “사진은 촬영해 뒀다”고 밝혔다. 이어 “사고 당시 간호사는 저조도 환경에서 액체 색을 판별하지 못했고, 마스크를 착용해 냄새 판단도 어려웠다”는 입장도 내놨다.

당시 임신 35주 만삭이었던 A 씨는 변호사와 상의해 합의를 시도했지만 무산됐다. A 씨는 “병원 시스템 문제가 매우 큰데도 간병인과 간호사 실수일 뿐이라고 한다”며 “아직도 락스를 넣은 간호사가 누군지조차 모른다”고 했다.

현재 병원 측을 상대로 형사 처벌을 준비 중이다.