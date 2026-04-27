[헤럴드경제=최원혁 기자] 건강 이상설에 휩싸였던 배우 최불암이 방송으로 복귀한다.

27일 MBC는 유튜브 채널에서 시사교양 프로그램 ‘파하 최불암입니다’의 2차 티저를 공개했다.

공개된 영상에는 최불암이 후배 배우 채시라와 진솔한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 배우 정경호와 이계인도 영상에 모습을 비쳤다.

‘파하, 최불암입니다’는 배우 최불암의 삶과 연기 세계를 음악으로 되짚어보는 라디오 형식의 다큐멘터리다.

수십 년에 걸친 그의 연기사를 한 편의 플레이리스트로 구성해 DJ 진행과 함께 그의 작품과 인생을 돌아본다. 다음 달 5일과 12일 오후 9시에 방송한다.

앞서 최불암은 지난해 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 14년 간 진행해 온 KBS 1TV 시사교양 프로그램 ‘한국인의 밥상’에서 하차했다. 이후 그의 동료 배우들이 최불암의 건강이 좋지 않다고 말하면서 건강 이상설이 불거지기도 했다.

한편 최불암은 1940년생으로 올해 86세다.