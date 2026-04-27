부산 30대 女, 환불 대신 방송 제보 ‘사기 당한 것 같다’ 문자 보내자 상인 “부모뻘 되는 사람한테…”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 부산 자갈치시장에서 꽃게를 산 소비자가 주문한 것과 다른 상태의 물건을 받고 상인에게 항의하자 “엄마같은 사람에게 왜 그러냐”고 되레 고성을 들었다는 주장이 제기됐다.

최근 방송된 JTBC ‘사건반장’에서 부산 30대 여성 A 씨는 부산 자갈치시장에서 속다시피 해 꽃게를 산 후기를 고발했다.

A 씨는 살아있는 암꽃게로 요리를 하기 위해 집에서 1시간 넘게 걸리는 부산 자갈치시장을 찾았다고 한다. 그는 한 점포에서 “암꽃게가 제철이라 사고 싶다”고 요청했고, 이에 점포 상인 B 씨는 “싸게 해줄 수 있다”며 흥정을 했다. B 씨는 “수꽃게는 내장이 차 있고, 암꽃게는 알이 꽉 찼다”며 꽃게를 보여줬다. 이 상인은 1㎏에 4만원, 암꽃게 5마리를 주겠다고 했다.

시장을 한 바퀴 둘러 본 A 씨는 해당 점포가 가장 싼 것 같아 ‘암꽃게 1㎏ 달라’고 주문했다.

하지만 집에 와 꽃게를 열어 본 A 씨는 ‘속았다’는 생각이 들었다. 봉지 속에 암꽃게는 2마리뿐이었고, 배 모양이 뾰족한 수꽃게가 3마리 들어 있었다. 일부 꽃게는 다리가 잘려 상태가 좋지 않았다고 한다. 꽃게는 배딱지 모양으로 암수를 구별할 수 있다.

A 씨는 곧장 점포에 연락했지만 B 씨와는 연락이 닿지 않았다. B 씨의 언니라는 C 씨는 “같은 수조에 들어 있어서 딸려 들어간 것 같다”, “수꽃게가 더 맛있다. 그냥 먹으면 안 되겠냐”, “다시 오면 암꽃게 주겠다. 젊은 아가씨가 이해 좀 해달라” 등 어물쩍 넘어가려 했다.

그냥 넘어갈 문제가 아니라고 판단한 A 씨는 문자로 “도저히 이해도 안 가고 사기를 당한 것 같으니까 환불해달라”고 요구했다. 암수 꽃게가 섞인 사진과 영수증을 함께 보냈다.

A 씨에 따르면 이후 B 씨는 전화 해 “야, 내가 너한테 언제 사기를 쳤는데?”라고 대뜸 소리부터 쳤다. A 씨가 “왜 속여 파셨냐”고 따지자 B 씨는 “네가 나한테 언제 암게 달라고 했냐. 너는 엄마가 없냐. 네 부모뻘 되는 사람한테 그 따위로 얘기하냐”라고 몰아부쳤다.

결국 B 씨는 “그렇게 막 사기친다 하지 말고, 얼음에 채워 넣었다가 가져오면 환불해 주겠다”고 했다.

그러나 A 씨는 B 씨의 적반하장 태도에 상처를 받았다며 다시 점포를 방문하고 싶지 않다고 토로했다.

B 씨는 사건반장 제작진에 “그렇게 찜찜하고 암수 구분이 중요했으면 현장에서 확인했어야 하는 것 아니냐. 나도 정신이 없는 상황이었다”라고 해명했다.

자갈치시장상인회 측은 “손님에게 명확하게 전달하지 않고 판매한 점에 대해서는 해당 점포의 잘못이 분명히 있다”며 조만간 징계위원회에 B 씨를 회부할 예정이라고 밝혔다.