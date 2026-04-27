[헤럴드경제=정석준 기자] 김영환 현 충북도지사가 6·3 지방선거에서 국민의힘 충북지사 후보로 확정됐다.

국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 27일 김 지사와 윤갑근 전 대구고검장이 경선한 결과 이같이 결정됐다고 발표했다.

김 지사는 신용한 더불어민주당 후보와 본선에서 맞대결한다.

강원 강릉시장 후보로는 김홍규 현 시장이 확정됐다.

김 시장은 권혁열 전 강원도의회 의장과 본경선을 벌여 최종 후보가 됐다.