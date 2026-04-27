텔레그램 운영자 3명 검거…채널 폐쇄 참여자 의뢰받고 허위 게시글 등 유포

[헤럴드경제=전새날 기자] 개인의 신상정보와 성 착취물 등을 올리는 텔레그램 비공개 채널인 일명 ‘박제방’을 운영한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

경기남부경찰청 사이버수사과는 텔레그램에서 박제방 채널을 운영한 피의자 3명을 검거해 이 중 2명을 구속했다고 27일 밝혔다. 나머지 1명에 대한 구속영장은 기각됐다.

이들의 범행은 명예훼손과 아동청소년보호법 위반 등을 넘나들었다. 피의자들은 지난해 9월부터 올해 4월까지 약 7개월간 비공개 채널 4개를 운영하며 총 1만여 명의 참여자를 모았다. 이후 채널 참여자들로부터 특정 인물의 사진과 신상정보를 전달받아 성적인 내용의 허위 게시글을 덧붙여 유포했다.

아동·청소년 성 착취물과 불법 촬영물, 인공지능(AI) 도구를 활용해 만든 딥페이크 영상물 등도 무분별하게 공유한 것으로 조사됐다.

조사 결과 피의자들은 친구 관계였다. A씨가 먼저 채널 2개를 개설해 수익을 올리자 나머지 2명이 각각 채널을 추가로 개설한 것으로 나타났다. 운영자들은 채널 참여자들이 의뢰할 때 따로 돈을 받지는 않았다. 다만 불법 도박사이트와 대포 유심 판매 채널 운영자들로부터 광고·홍보비를 받는 방식으로 수익을 챙긴 것으로 드러났다. 광고 의뢰자를 피의자들끼리 공유하며 범죄 수익을 챙겼다.

경찰은 범죄수익금으로 현금 780만원과 1100만원 상당의 골드바를 압수하고 기소 전 몰수보전을 신청했다. 아울러 해당 채널은 방송통신심의위원회에 삭제·차단을 요청해 현재 모두 폐쇄된 상태다.

경찰은 채널 참여자와 광고 의뢰자 등을 추적하는 한편 유사한 박제방 채널에 대한 수사를 이어갈 방침이다.