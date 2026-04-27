9월 예정 예산 5개월 앞당겨 이달 내 집행

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 24일 중동 정세 불안에 따른 유류비 부담 가중으로 경영난을 겪고 있는 도내 시외버스 업체를 돕기 위해 재정지원금 집행 시기를 앞당긴다고 밝혔다.

당초 도는 지난 1월 61억원을 집행한 뒤 오는 9월에 30억원을 추가 지원할 예정이었으나, 현장의 자금난이 심각하다는 판단에 따라 이달 내 집행을 완료하기로 했다.

이번 조치는 최근 급등한 유가 수치가 임계점에 도달했기 때문이다. 경남도와 업계에 따르면 지난해 리터당 평균 1552원 수준이던 자동차 경유 가격은 최근 1996원까지 치솟았다. 1년 사이 상승 폭만 28%에 달한다. 도내 시외버스 업체들이 연간 쓰는 유류비가 572억원 규모임을 감안하면 이번 유가 상승으로 인해 업체들이 짊어져야 할 추가 비용은 160억원을 넘어설 것으로 추산된다.

시외버스는 시내버스와 달리 적자 전액을 보전받는 준공영제 구조가 아니어서 유가 상승의 직격탄을 그대로 맞는다. 자칫 수익성이 낮은 노선의 감회 운행이나 중단으로 이어질 경우 도민들의 이동권 침해가 우려되는 상황이다.

도는 이번 조기 집행과 더불어 업체들의 경영 상황을 지속적으로 모니터링할 계획이다. 고유가 기조가 하반기까지 이어질 경우 추가 경정 예산(추경) 편성을 통해 한시적인 재정지원을 확대하는 방안도 검토 중이다.