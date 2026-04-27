1분기 매출 매출 6374억 원, 10.2% 증가 글로벌 1위 전기차 BYD 판매 본격화 자회사 DT네트웍스 설립 후 첫 흑자

[헤럴드경제=서재근 기자] 종합 자동차 서비스 기업 도이치모터스가 올해 1분기 104억원의 영업이익을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 27일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 대비 32% 늘어난 수치다.

같은 기간 매출액 역시 10.2% 늘어난 6374억원을 기록했다. 당기순이익은 2억원으로 전년 동기(17억 원 손실) 대비 흑자 전환에 성공했다.

주력 브랜드인 BMW의 안정적인 판매와 더불어 신성장동력인 전기차 브랜드 BYD의 판매 호조가 성장을 견인했다. 특히 자회사 DT네트웍스는 BYD 사업 확대에 따른 초기 투자 비용 부담을 털어내고 설립 이후 첫 분기 흑자 전환에 성공하며 연결 실적 개선의 핵심 축으로 부상했다.

도이치모터스는 이번 1분기 실적에 과거 5개년(2020~2024년)에 대한 통합 세무조사 결과에 따른 추가 납부 세액을 비용으로 전액 인식해 반영했다. 특히 이번 비용 처리를 통해 과거 사업연도와 관련한 세무 리스크를 해소함으로써 재무적 불확실성을 제거했다.

도이치모터스는 지난 3월 발표한 ‘기업가치 제고 계획(밸류업 프로그램)’에 따라 올해도 전년 이상의 배당 수준을 목표로 하는 등 주주환원 정책을 지속해서 추진할 계획이다.

권혁민 도이치모터스 대표는 “2026년은 글로벌 전기차 시장을 선도하는 BYD의 성과가 본격적으로 가시화되며 전사적인 체질 개선이 이뤄지는 원년이 될 것”이라며 “강력한 실적 회복을 바탕으로 기업가치를 높이고 주주가치 극대화에 최선을 다하겠다”고 말했다.