사교육걱정없는세상 3월 학평 수학·영어 분석 “중3 과정 평가 아닌 고난도 출제” 난도 지적

[헤럴드경제=김용재 기자] 고등학교 입학 후 처음 치르는 3월 전국연합학력평가에서 수학과 영어 문항 상당수가 중학교 교육과정 수준을 벗어났다는 분석이 나왔다.

사교육걱정없는세상(이하 사걱세)은 27일 서울시교육청 앞에서 기자회견을 열고 2026학년도 고1 3월 전국연합학력평가 수학·영어 영역 분석 결과를 발표했다.

사걱세에 따르면 수학 영역은 전체 30문항 중 9문항(33.3%)이 교육과정의 범위와 수준을 벗어난 것으로 파악됐다. 해당 문항은 13번, 16번, 18번, 20번, 21번, 24번, 25번, 29번, 30번이다.

이 가운데 일부 문항은 3개 이상의 성취기준을 결합하거나 고등학교 과정 선행학습을 한 학생에게 유리한 것으로 분석됐다.

영어 영역은 독해 28문항 중 20문항(71.4%)이 중3 영어 교과서 4종 전 단원 수준을 넘어선 것으로 나타났다. 사걱세는 영어 지문 난도를 ATOS(책의 난도 지표·AR 레벨로 난도 평가) 지수로 분석한 결과 가장 어려운 지문은 미국 고3 수준인 AR 12.63으로 나타났다고 밝혔다. 중3 영어 교과서 최고 난도는 AR 6.73~7.17 수준이었다.

시험 난도 지표도 높았다. 사걱세가 서울시교육청 통계자료를 재구성한 결과, 이번 학평 수학의 표준점수 최고점은 156점이었다. 역대 수능 수학 최고 표준점수인 149점보다 7점 높다. 영어 1등급 비율도 4.38%에 그쳤다.

사걱세는 “고1 3월 학력평가는 중학교 교육과정을 평가하는 시험이어야 한다”며 “첫 모의고사부터 학교 교육만으로 대비하기 어렵다는 인식을 심어 사교육 의존을 강화할 수 있다”고 지적했다.

이어 “수능뿐 아니라 시도교육청이 주관하는 학력평가도 교육과정의 범위와 수준을 준수하도록 법적 근거를 마련해야 한다”며 이른바 ‘수능 킬러문항 방지법’을 촉구했다.