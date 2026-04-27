의식 회복 후 병원서 MRI 검사 진행 중 “경찰 조사 중, 빠르게 수사해 검거해야”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 27일 유세도중 음료에 머리를 맞아 의식을 잃었다가 회복 중이다.

개혁신당은 이날 언론 공지를 통해 “오늘 오전 정이한 후보가 유세 중 달리는 차량에서 날아온 이물질에 머리를 맞아 쓰러지면서 의식을 잃는 사고가 발생했고, 즉시 응급실로 이송돼 치료 받고 있다”고 밝혔다.

장지훈 개혁신당 공보부장은 기자들에게 “금정구 세정타운 인근 거리 유세 중에 ‘어린 놈이 무슨 시장 출마냐’면서 차에서 뭘 던진 바람에 그걸 맞고 화단에 머리를 박으며 의식을 잃었다”며 “지금은 의식을 차렸다”고 전했다. 현재 MRI 검사를 진행 중인 것으로 전해졌다.

이어 “운전자는 차량으로 도주한 상태”라며 “경찰 에서 조사 중이고 빠르게 수사해서 검거하겠다”고 말했다.

개혁신당은 “공개된 선거 유세 현장에서, 그것도 다수 시민이 함께하는 자리에서 후보자를 직접 겨냥한 물리적 공격이 벌어졌다는 사실은 결코 가볍게 넘길 수 없는 중대한 사안”이라며 “단순한 사고가 아니라, 민주주의의 기본 질서를 위협하는 명백한 폭력 행위이자 사실상의 테러”라고 주장했다.

아울러 “경찰은 사건의 경위를 한 점 의혹 없이 신속하고 철저하게 수사하여 가해자를 반드시 밝혀내고, 엄정한 책임을 물어야 한다”며 “다시는 이러한 일이 반복되지 않도록 필요한 모든 조치를 취할 것을 촉구한다”고 강조했다.