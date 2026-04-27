[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버㈜가 인공지능(AI)을 ‘사회적 인프라’로 규정하며 미래 도시에서의 역할과 기술 방향을 제시했다.

네이버는 27일 일본 도쿄에서 개최된 테크 컨퍼런스 ‘스시테크 도쿄 2026’(SusHi Tech Tokyo 2026)에 참가해 사회적 인프라로서의 AI 설계 방향과 미래 도시 비전을 공개했다.

이날 메인 세션에는 최수연 네이버 대표, 석상옥 네이버랩스 대표, 김주희 네이버클라우드 이사가 참석해 ‘From AI to Society’를 주제로 대담을 진행했다. 세 연사는 AI가 일상을 지탱하는 핵심 인프라로 진화하고 있다는 점을 강조하며, 네이버의 기술 전략과 적용 사례를 소개했다.

최수연 대표는 네이버의 기술 기반과 책임을 강조했다. 최 대표는 “네이버는 ‘혁신은 언제나 기술과 사용자로부터 시작된다’는 철학을 바탕으로 서비스를 구축해 왔다”며 “이러한 맥락에서 각국의 이용자를 깊이 이해하고, 문화와 가치 체계를 존중하는 소버린AI를 통해 서비스 경쟁력을 높이고 사회 발전에 기여하겠다”고 말했다.

네이버는 AI 기술의 실제 적용 사례도 함께 공개했다. 하이퍼클로바X 기반의 ‘케어콜’은 일본 이즈모시 등에서 고령자 안부 확인과 재난 대응에 활용되고 있으며, 현장형 협업 플랫폼 ‘라인웍스’는 소상공인과 현장 근로자의 디지털 전환을 지원하고 있다.

김주희 이사는 “라인웍스는 아날로그 무전기를 대체하는 로저(Roger) 기능과 수기 문서를 데이터로 전환하는 AI-OCR 등을 통해 디지털 사각지대에 있는 현장 근로자들의 기술 문턱을 낮추고 있다”며 “이러한 유의미한 연결이 사회 전체의 효율을 극대화하는 지능형 인프라의 핵심 역할”이라고 말했다.

물리적 공간과 AI를 연결하는 기술도 주요 의제로 다뤄졌다. 석상옥 대표는 디지털 트윈을 미래 도시 인프라로 제시하며, 사우디아라비아와 일본 나가이시 등 글로벌 적용 사례를 소개했다. 또한 네이버 제2사옥 ‘1784’에서 검증된 로보틱스 기술이 해외 도시로 확장되고 있다고 설명했다.

최 대표는 “AI는 단순한 기술을 넘어 일상을 지탱하는 사회 인프라로 진화했다”며 “네이버는 기술의 확장성만큼이나 사회적 책임의 무게를 깊이 인식하고, AI를 통해 사회와 사람 그리고 기술을 더욱 가치 있게 연결하는 최적의 균형점을 찾아갈 것”이라고 말했다. 이어 “AI를 통해 이용자에게는 혁신을, 소상공인에게는 성장을, 국가에는 디지털 주권을 지키는 힘을 제공하겠다”고 덧붙였다.