[헤럴드경제=박혜림 기자] NHN클라우드가 자회사와 클라우드 플랫폼 기업 간 합병을 추진하며 클라우드 사업 구조 재편에 나선다. 프라이빗 클라우드 기술과 인프라 운영 역량을 결합해 공공·금융·엔터프라이즈 시장 대응력을 높이겠다는 구상이다.

NHN클라우드는 자회사 NHN인재아이엔씨와 클라우드 플랫폼 전문 기업 이노그리드 간 합병을 추진한다고 27일 밝혔다.

합병은 이노그리드가 NHN인재아이엔씨를 흡수합병하는 방식으로 진행된다. 합병비율은 이노그리드 대 NHN인재아이엔씨 약 1대31이며, 합병기일은 7월 6일이다.

합병 이후 존속법인은 이노그리드다. 김명진 이노그리드 대표가 계속 회사를 이끌며 경영 연속성을 유지할 예정이다. NHN클라우드는 합병 이후 이노그리드의 최대주주이자 모회사로서 사업 시너지 확대에 나선다.

NHN클라우드는 이노그리드의 클라우드 플랫폼 기술과 자체 인프라 운영 역량을 결합해 서비스 구축부터 운영까지 아우르는 통합 체계를 마련할 계획이다. 공공·금융권 수준의 보안 요구에 대응하고, 멀티클라우드와 하이브리드 클라우드 역량도 강화한다.

NHN클라우드 관계자는 “이번 사업구조 재편을 통해 공공과 민간을 아우르는 클라우드 사업 기반을 강화하고 안정적인 성장 체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.