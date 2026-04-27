독거 어르신 주거환경개선 화재 안전 예방 활동 참여

[헤럴드경제=서재근 기자 ]KG 모빌리티(이하 KGM)가 소외계층 지원 및 사회적 가치 실현을 위해 ‘선현재단’과 함께 CSR 활동에 나섰다고 27일 밝혔다.

이번 봉사 활동은 KG그룹과 선현재단 그리고 소방청이 맺은 100년 업무협약에 기반하여 지역사회의 안전 보장과 복지 사각지대 해소를 위해 추진됐다.

지난 24일 KGM 사내 봉사단 ‘네바퀴동행’과 선현재단이 송탄소방서와 협력해 독거 어르신들의 가정과 경로당의 주거환경개선과 함께 화재 안전 예방 활동을 수행했다.

사내 봉사단은 어르신 가정을 방문해 집과 화장실 청소 등 생활 환경 정비와 함께 밑반찬과 생필품 및 청소용품을 지원했다. 아울러 소방대원은 화재감지기 설치 및 소화기 비치, 누전 차단 멀티탭 교체 등 화재 안전 상황을 점검했으며, 화재 발생시 대피 요령 안내 등 기본적인 안전 교육도 진행했다.

KG그룹과 선현재단 그리고 소방청은 업무협약을 맺고 ▷소방청은 소방안전교육 등 다양한 소방안전 프로그램 개발 ▷KG그룹은 소방공무원 사기 및 복지 향상을 위한 근무 여건 개선 등 소방 복지 사업을 지원하기로 뜻을 모았다.

KGM 관계자는 “독거 어르신은 신체적, 경제적 제약으로 인해 주거 환경 관리는 물론 화재와 전기 안전에 취약한 상황이다”며 “특히 이번 CSR 활동은 청소 봉사를 넘어 ‘주거환경 개선과 화재안전 예방’이 결합된 통합형 봉사로 생활의 질 개선뿐만 아니라 생명을 지키는 안전 중심의 CSR 활동”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 환경보호와 자원봉사 등 다양한 CSR 활동을 통해 지역사회와 함께 성장하는 기업으로 발전할 수 있도록 그 소임을 다할 것”이라고 덧붙였다.

한편, 선현재단은 2007년 출범한 공익재단으로, 1000여 명의 장학생을 지원하며 미래 인재 양성에 힘써왔다. 최근에는 재난 예방과 안전문화 확산, 안전 취약계층 보호 등 국민 안전을 위한 다양한 공익사업으로 활동 영역을 확대하고 있다.