글로벌 디지털자산 파트너십 확대 추진

[헤럴드경제=유혜림 기자] 케이뱅크가 글로벌 블록체인 기업 리플과 블록체인 기반 해외송금 기술 검증에 나선다.

케이뱅크는 최근 서울 본사에서 최우형 은행장과 피오나 머레이 리플 아시아태평양(APAC) 총괄 등이 참석한 가운데 전략적 파트너십을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협력을 통해 케이뱅크는 리플의 글로벌 네트워크와 블록체인 인프라를 활용해 해외송금의 속도·비용·투명성 개선 가능성을 단계적으로 검증할 계획이다. 양사는 ▷디지털 월렛 기반 기술검증(PoC) ▷해외송금 모델 협력 ▷디지털 자산 분야 확장 등을 중심으로 협력 범위를 넓혀가기로 했다.

현재 양사는 해외송금 기술 검증을 단계별로 진행 중이다. 1차 검증에서는 별도 애플리케이션 기반 송금 구조를 점검했고, 2차 검증에서는 고객 계좌와 내부 시스템을 가상 연계해 실제 서비스 수준의 안정성을 테스트하고 있다.

특히 2차 검증에서는 UAE와 태국 등을 대상으로 블록체인 네트워크를 통해 자금을 직접 전송하는 ‘온체인(on-chain)’ 방식이 핵심이다. 중개은행을 최소화해 송금 시간을 단축하고 수수료 절감 효과를 기대할 수 있는 구조다. 케이뱅크는 해당 국가들과 스테이블코인 기반 송금 협력을 위한 업무협약도 체결한 상태다.

기술 방식에서도 비교 검증이 병행되고 있다. 케이뱅크는 1차 단계에서 자체 개발 월렛을 적용한 데 이어, 2차 단계에서는 리플의 SaaS 기반 디지털 월렛 ‘팰리세이드(Palisade)’를 활용해 최적의 구조를 도출할 계획이다.

자체 개발 방식은 은행 환경에 맞춘 유연한 설계가 가능하다는 장점이 있지만, 키관리 시스템 구축과 자금세탁방지(AML), 해외제재 준수(OFAC), 국제 보안 인증 확보 등 규제 대응에 상당한 시간과 비용이 소요된다. 반면 SaaS 기반 월렛은 암호키보호장치(HSM)와 다중 승인 체계 등 보안 인프라를 갖추고 있어 보다 빠른 도입과 확장이 가능하다는 평가다.

케이뱅크는 향후 스테이블코인 관련 제도화에 대비해 해외송금을 포함한 다양한 활용 시나리오에 대한 기술 검증을 이어간다는 방침이다.

최우형 케이뱅크 은행장은 “이번 협력은 블록체인 기반 해외송금 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라고 말했다. 피오나 머레이 총괄도 “디지털 뱅킹 혁신을 선도해 온 케이뱅크와의 파트너십을 맺게 되어 뜻깊다”고 화답했다.

한편 2012년 설립된 리플은 글로벌 결제 네트워크 ‘리플 페이먼츠(Ripple Payments)’를 운영하는 블록체인 기업으로, 전 세계 100여 개 금융기관이 해당 기술을 활용하고 있다. 2024년에는 스테이블코인 ‘RLUSD’를 출시했으며, 현재 미국 신탁은행 인가 절차를 진행 중이다.