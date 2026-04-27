가족 단위 여행객 위한 체험 콘텐츠 강화 기내 사연 신청 이벤트 산리오캐릭터즈 협업 팝업스토어 등 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공은 5월 가정의 달을 맞아 오는 5월 1일부터 8일까지 부모님 또는 자녀와 함께 떠나는 전 노선 탑승객을 대상으로 ‘구름 사이 한마디 기내 이벤트’를 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 이벤트는 5월 5일 어린이날과 5월 8일 어버이날을 맞아 평소 전하지 못했던 사랑과 감사의 마음을 하늘 위에서 전하며 가족 간의 특별한 추억을 선사하기 위해 기획됐다.

5월 6일까지 제주항공 홈페이지 또는 모바일 앱∙웹의 이벤트 페이지를 통해 신청하면 된다. 선정된 사연은 해당 항공편의 기내 방송을 통해 소개되며, 당첨자에게는 제주항공X산리오캐릭터즈 굿즈를 증정한다.

아울러 자녀와 함께하는 제주 여행객을 위해 5월 1일부터 7월 31일까지 제주신화월드에서 ‘제주항공X산리오캐릭터즈 팝업스토어’를 운영한다.

팝업스토어에서는 ▷헬로키티 기장 ▷헬로키티 승무원 ▷마이멜로디 승무원 ▷쿠로미 승무원 ▷시나모롤 기장 ▷폼폼푸린 정비사 등 제주항공의 상징성과 산리오캐릭터즈의 귀여움이 더해진 한정판 굿즈를 만나볼 수 있다.

이 외에도 여행의 순간을 기념할 수 있는 포토존도 마련되며, 5월 5일 어린이날에는 굿즈 구매 고객을 대상으로 객실승무원 특화팀에서 준비한 페이스페인팅 이벤트, 어린이 유니폼 체험 등 다양한 프로그램도 진행된다.

제주항공 관계자는 “가족과 함께하는 여행이 더욱 특별한 추억으로 남을 수 있도록 앞으로도 차별화된 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.