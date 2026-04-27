관람객 규모 지난해 대비 두 배 ‘껑충’ 온라인 예약 시작 30분 만에 드라이빙 프로그램 매진 M3 출시 40주년 기념 특별 전시

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 코리아가 지난 23일부터 26일까지 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 개최한 ‘BMW M FEST 2026’이 총 1만여 명의 관람객을 동원하며 성황리에 마무리됐다고 27일 밝혔다.

BMW M FEST 2026은 BMW M 모델을 보유한 고객은 물론 BMW M을 소망하고 사랑하는 누구나 참여할 수 있는 대규모 축제로 진행됐다. 올해는 전년 대비 약 두 배에 달하는 1만여 명의 관람객이 방문했다. 특히, 드라이빙 프로그램의 경우 온라인 예약 시작 30분 만에 전 회차가 예약 마감됐다.

BMW M FEST 2026이 열린 행사장에는 현재 국내 출시 중인 차종을 포함해 총 35종의 BMW M 모델이 전시됐다. 올해는 BMW M3 출시 40주년을 맞이한 기념 전시를 비롯해 럭셔리 라이프스타일 브랜드 ‘키스’와 협업해 제작한 ‘BMW XM 레이블 KITH 에디션’을 국내 최초로 선보여 관람객들의 눈길을 사로잡았다.

아울러 BMW 모토라드의 M 모터사이클과 M 퍼포먼스 파츠, 라이프스타일 제품을 만날 수 있는 전용 공간을 각각 마련했다.

전문 드라이버가 운전하는 BMW M 모델에 동승해 강력한 성능과 정교한 핸들링을 느껴볼 수 있는 드라이빙 체험 프로그램도 운영됐다. 관람객들은 ‘M 택시’, ‘컨버터블 택시’, ‘익스클루시브 택시’, ‘짐카나 택시’, ‘드리프트 택시’, ‘오프로드 택시’ 등을 통해 BMW M 특유의 압도적인 주행 성능을 직접 체험했다.

행사장 내 퍼포먼스 컬처 존에서는 자동차 문화 이상의 라이프스타일 및 문화 콘텐츠가 마련됐다. 스트리트 패션 전문 편집숍 카시나의 부스에서는 다채로운 의류와 패션 아이템을 선보였다. 또한, 미니 스케이트보드 파크에서는 전문 스케이트보더의 라이브 보딩 퍼포먼스가 진행됐으며, 비보이 공연도 함께 펼쳐졌다.

이 외에도 대한민국 1세대 그래피티 아티스트 제이플로우가 라이브 페인팅 퍼포먼스를 선보이고, 콘홀 게임과 에어하키, 포토부스 등 다양한 즐길 거리와 함께 푸드 존이 마련돼 방문객들에게 풍성한 즐거움을 전했다.

축제의 대미를 장식한 저녁 공연도 화제를 모았다. 25일에는 비비, 노브레인, 크라잉넛이 무대에 올라 열정적인 퍼포먼스로 좌중을 사로잡았고, 26일에는 자우림과 다이나믹 듀오가 공연을 펼쳤다.

한편, BMW 코리아는 BMW M FEST 이외에도 M 고객 전용 멤버십 프로그램 ‘GEN M 프리빌리지’, 서비스 거점 ‘M 퍼포먼스 개러지’ 등으로 차별화된 BMW M 고객 경험을 제공하고 있으며, 한층 특화된 혜택을 통해 더욱 매력적인 소유 경험을 선사할 계획이다.