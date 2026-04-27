전이암 억제 및 항암 면역환경 개선 확인 원발암·전이암 동시 치료 가능성 입증 적응증 확대 및 글로벌 기술이전 가속

[헤럴드경제=최은지 기자] 코오롱생명과학은 항암 유전자치료제 후보물질 ‘KLS-3021’의 피부 편평세포암(cSCC) 전임상 연구 결과가 세포·유전자치료 분야 국제학술지인 ‘분자요법 온콜로지(Molecular Therapy Oncology)’에 최종 게재됐다고 27일 밝혔다.

KLS-3021은 암세포 선택성을 높인 재조합 백시니아 바이러스에 세 가지 치료 유전자(PH-20, IL-12, sPD1-Fc)를 탑재한 차세대 항암 유전자치료제 후보물질이다. 바이러스의 직접적인 종양 사멸 작용과 더불어 종양 내 세포외기질을 분해해 면역세포 침투를 돕고 항암 면역반응을 유도하도록 설계됐다.

연구 결과에 따르면 KLS-3021은 cSCC 세포주에서 정상세포 대비 높은 암세포 선택적 세포독성과 바이러스 증식 능력을 나타냈다.

특히 전이성 모델에서 원발 종양 내 1회 투여만으로 원발 종양 크기 감소는 물론, 림프절 전이 병변의 진행을 억제하는 효과를 보였다. 전이 부위에서도 바이러스가 지속 확산해 국소 종양과 전이 병변 모두에서 효과적인 치료 전략이 될 수 있음을 시사했다.

조직학적 분석에서는 종양미세환경 내 히알루론산 분해, 바이러스의 광범위한 확산, 면역세포 침윤 증가 및 면역원성 세포사멸이 관찰됐다. 이는 KLS-3021이 종양미세환경의 물리적·면역학적 장벽을 동시에 공략하는 다기능 치료 플랫폼으로 작용할 수 있음을 입증한 결과다.

코오롱생명과학은 이번 연구를 통해 진행성 및 전이성 cSCC 분야의 높은 미충족 수요에 대응할 가능성을 제시했다. 현재 KLS-3021의 연구 범위를 전립선암, 두경부 편평세포암(HNSCC), 삼중음성유방암(TNBC) 등으로 넓히고 있으며, 해당 연구 결과들을 바탕으로 글로벌 공동개발 및 기술이전 논의에 박차를 가할 전략이다.

이한국 코오롱생명과학 대표는 “이번 게재는 KLS-3021의 치료 가능성을 국제적으로 인정받은 성과”라며 “학술적 검증을 강화하고 적응증 확대와 글로벌 상업화 논의에 더욱 속도를 내겠다”고 밝혔다.