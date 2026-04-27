[헤럴드경제=박혜림 기자] 에이수스가 쿠팡의 가전·디지털 할인 행사 ‘쿠가세’에 참여해 노트북 주요 제품을 할인 판매한다고 27일 밝혔다.

5월 11일까지 약 2주간 진행되는 행사에서 에이수스는 주요 AI 노트북과 게이밍 노트북을 최대 30% 할인 판매한다. 에이수스는 5월 9일 쿠팡 ‘오늘의 브랜드’로 선정돼 쿠팡 메인 페이지에서 별도 브랜드 페이지도 운영한다.

대상 제품은 에이수스는 젠북 S14, 젠북 A14, 비보북 16·15, 비보북 S16·S14 등 일반 노트북과 TUF 게이밍 A16·F16, ROG 스트릭스 G16 등 게이밍 노트북을 포함한 총 12개 모델이다.

이 가운데 젠북 S14는 에이수스가 지난달 출시한 최신 프리미엄 노트북 제품이다.

인텔·AMD 프로세서를 적용해 성능을 높이면서 밝기가 110니트인 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이로 몰입감 넘치는 시청 환경을 제공하는 것이 특징이다. 세부적으로 인텔 코어 울트라 9 프로세서를 탑재했으며 두께는 1.1㎝무게는 약 1.2㎏다. 14인치 3K 120Hz 에이수스 루미나 OLED 터치 디스플레이가 적용됐다.

앞서 젠 황 에이수스 코리아 지사장은 신제품 기자간담회에서 “국내 시장점유율 1위인 게이밍 PC 부문에서 선두 지위를 공고히 다지고, AI PC 판매를 확대한다”고 밝혔다. 이번 쿠카세 참가도 이 일환으로 풀이된다.

에이수스 관계자는 “이번 ‘쿠가세’는 다양한 사용자 환경에 맞춰 설계된 에이수스 노트북 라인업을 보다 많은 고객이 경험할 수 있는 기회”라며 “에이수스는 AI 기반 컴퓨팅 환경과 휴대성, 디자인을 모두 고려한 제품을 통해 사용자 일상에 실질적인 가치를 제공해 나갈 것”이라고 전했다.

한편 쿠팡에서 ‘에이수스 노트북’을 검색하면 행사 대상 제품을 확인할 수 있다.