가성비 전략으로 고물가 시대 소비자 공략 ‘편안 활’ 등 다이소몰 식품 판매 1위 기록

[헤럴드경제=최은지 기자] 동화약품은 ‘편안 활’, ‘퀵앤써’, ‘by.쌍화원’, ‘by.마그랩’ 등 다이소 전용 생활 건강 라인업 9종을 출시했다고 27일 밝혔다.

이번 신제품은 최근 고물가 상황 속에서 확산되는 ‘초저가·가성비’ 소비 트렌드에 맞춰 기획됐다. 동화약품은 전 제품을 2000원에서 3000원 사이의 가격으로 선보였으며, 총 9종 가운데 8종을 액상 스틱형으로 제작해 휴대성과 섭취 편의성을 높였다.

입점과 동시에 온라인 다이소몰에서는 ‘편안 활’이 전량 품절됐으며, 식품 부문 판매 순위 1위를 기록했다. ‘by.마그랩’ 라인 역시 해당 카테고리에서 판매 1위에 오르는 등 다이소 핵심 소비층으로부터 높은 관심을 받고 있다.

주요 제품군은 동화약품의 129년 헤리티지를 담은 ‘편안 활’을 비롯해 전통 원료의 맛을 살린 ‘by.쌍화원’ 2종(배도라지쌍화, 부채표쌍화) 등이 대표적이다.

또한 마그네슘 브랜드의 서브 브랜드인 ‘by.마그랩’ 4종과 벤포티아민 성분의 피로회복제 의약외품인 ‘퀵앤써’ 2종을 통해 피로 케어 라인업을 강화했다.

동화약품 관계자는 “고물가 시대에 소비자들이 실질적으로 건강 관리 부담을 덜 수 있도록 이번 제품을 기획했다”며 “기대 이상의 성원에 힘입어 다이소 론칭부터 의미 있는 성과가 나오고 있는 만큼, 국민 일상 속 건강 관리를 돕는 제품군을 지속 선보이겠다”고 밝혔다.

동화약품은 이번 성과를 바탕으로 향후 다이소 전용 제품군을 건강기능식품부터 기능성 뷰티 케어 제품까지 확대하며 소비자 라이프스타일에 맞춘 신제품을 지속 출시할 계획이다.