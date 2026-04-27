추경호 대구시장 후보 확정, 달성군 공석 “당 지도부 결단, 지역 여론 최종 변수”

[헤럴드경제=전현건 기자] 이진숙 전 방송통신위원장의 행보에 관심이 쏠리고 있다. 국민의힘 대구시장 경선에서 배제된 뒤 불출마를 선언한 이 전 위원장이 대구 달성군 보궐선거 공천에 나설 것이란 관측이 나온다.

27일 정치권에 따르면 국민의힘은 전날 추경호 의원을 대구시장 후보로 확정했다. 컷오프에 반발해왔던 주호영 의원이 불출마를 선언한 데 이어 이 전 위원장도 25일 대구시당에서 기자회견을 열고 불출마를 선하면서 대구시장 공천을 둘러싸고 극심히 불거졌던 내홍 역시 수습 국면으로 접어들었다.

야권의 관심은 이제 이 전 위원장의 보궐선거 출마 여부로 집중되고 있다.

추 의원의 대구시장 후보 확정으로 달성군이 공석이 되면서, 당 안팎에서는 이 전 위원장을 전략적으로 배치할 것이란 관측이 나온다.

이 전 위원장은 25일 기자회견에서 재보궐선거 출마 의향이 있는지 묻는 질문에 “대구를 자유민주주의의 최후의 보루로 지키겠다는 그 마음밖에 없다”며 가능성을 열어뒀다.

이 전 위원장의 사퇴 선언에 장동혁 대표도 곧바로 호응했다. 그는 이 전 위원장의 기자회견 이후 본인의 사회관계망서비스(SNS)에 “이 전 위원장의 큰 결단에 감사하다”며 “국민의힘과 함께 대구를 지켜 달라. 국민과 함께 자유대한민국을 지켜 달라”고 강조했다.

당내에서는 이 전 위원장의 상징성과 대구 보수 결집 효과를 기대하는 목소리도 있다. 이 전 위원장이 국회에 입성하면 당장 당의 판도가 바뀔 가능성도 있다.

강력한 투쟁력을 보이며 단숨에 인지도를 끌어올린 이 전 위원장이 국회에서 존재감을 과시한다면 국민의힘의 대여투쟁과 당내 갈등에도 새로운 전환점이 될 수 있다는 평가다.

다만 공천이 즉시 확정되는 것은 아니다. 국민의힘 내부에서는 경선 원칙과 지역 여론을 함께 고려해야 한다는 시각도 적지 않다.

박덕흠 공천관리위원장은 “추가 지역 보궐선거가 이뤄지는 곳은 9곳으로 예정된다”며 “개인적으로는 경선을 원칙으로 해야겠다는 생각을 하고 있다”고 설명했다.

정치권에서는 현재로선 이 전 위원장의 달성군 출마설에 무게가 실리지만, 실제 공천 여부는 향후 당내 조율과 지역 반응에 따라 갈릴 전망이다.