래미안원베일리∙리오센트 등 반포 통합 재건축 성공 경험 단지별 동일 용적률 적용

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산이 서울 서초구 소재의 신반포19차∙25차 통합 재건축의 분양면적을 넓혀 사업성을 더 높이겠다고 밝혔다. 양측의 용적률도 동일한 299.99%까지 끌어올리기로 했다.

삼성물산은 27일 신반포 19차∙25차 통합 재건축의 성공적인 사업 수행을 위해 이 같은 내용을 담은 ‘통합 재건축 맞춤 마스터 플랜’을 제안했다. 앞서 삼성물산은 신반포19차∙25차 새 단지명으로 ‘래미안일루체라’를 제시했다.

삼성물산 측은 “통합 재건축 사업은 각 단지의 입지와 조건, 기존 정비 계획 등을 함께 고려해야 하는 만큼 단지 전체의 균형감 있는 설계가 핵심”이라며 “이에 삼성물산은 4개 단지의 조건을 면밀히 분석해 단순히 상품성을 높이는 제안을 넘어 조합원 모두가 만족할 수 있는 통합 재건축의 최적 해법을 제시했다”고 밝혔다.

해당 제시안은 삼성물산이 래미안원베일리·리오센트, 반포 리체 등 삼성물산이 그간 수행한 반포 지역의 주요 통합 재건축 사업에서 나왔다. 특히 래미안원베일리는 신반포3차와 경남아파트 등 총 6개 단지를 통합 재건축한 사업으로 단지별 상이한 사업조건 조율과 복잡한 인허가 과정을 원활히 수행해 현재까지도 대표적인 통합 재건축 성공 사례로 평가받는다.

삼성물산은 이번 신반포19∙25차 사업에서 먼저 19차와 25차 크게 두 축으로 용적률과 분양면적 비율은 동일하게 적용하고 임대세대 비율은 조합의 원안 설계 그대로 유지하는 등 통합 재건축의 형평성을 유지하면서도 사업성을 높였다.

조합원 선호를 반영한 평형조정 등 최상의 설계를 통해 양측의 용적률을 동일하게 299.99%로 끌어올렸으며, 이를 통해 분양면적을 각각 64㎡(19.4평)만큼 균등하게 늘렸다. 예를 들어 일반분양 평당가를 약 1억원으로 가정했을 경우, 약 39억원의 추가 분양수익을 기대할 수 있을 예정이다.

반면 임대세대는 조합의 원안설계와 동일하게 19차 34세대, 25차 41세대를 그대로 유지했다. 향후 단지 간 분쟁 발생 등 사업 지연을 초래할 수 있는 불안 요소를 원천 차단한 것이다.

배치 계획에서도 차별화 전략을 반영했다. 삼성물산은 기존 조합 원안의 7개 주거동을 6개 주거동으로 줄여 19차와 25차에 각각 3개동을 배치했으며, 중앙에 위치한 180m 높이 랜드마크 2개동을 중심으로 단지를 조성했다. 여기에 랜드마크 주거동 최상층에 균형감 있는 스카이 커뮤니티를 설계했다

조경과 커뮤니티, 이동 동선 등 역시 균형감 있게 구성했다. 1개동을 줄여 확보한 공간에는 대형 선큰과 약 5900.62㎡(1784평) 규모의 테마 광장을 계획하고, 공공보행통로는 시∙종점 변경 없는 간결한 동선을 적용해 정비계획 고시 그대로 준수했다.

대신에 주거동의 각도를 조정해 동간 거리를 최대 132m까지 늘리고 통경축을 대폭 확대해 단지의 개방감과 보행 편의를 모두 높였다.

지하주차장의 진입로는 3차선 광폭 램프로 계획해 수월한 차량 이동과 안전을 확보했으며, 대칭형 부대시설과 지하 커뮤니티를 연계했다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 “신반포19·25차 통합 재건축은 단순한 물리적 결합이 아닌 반포의 새로운 상징이 되는 단지를 완성하는 과정”이라며 “통합 재건축의 핵심인 균형 잡힌 마스터 플랜을 바탕으로 사업성과 상징성을 모두 갖춘 사업을 추진해 나갈 것”이라고 말했다.