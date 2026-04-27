향후 5년간 말라리아·혈액분석 장비 100대 계약 아프리카 저가 수주 탈피…기술력 기반 가격 안착 우간다 보건부 핵심 파트너와 동아프리카 시장 확장

[헤럴드경제=최은지 기자] AI 기반 혈액 및 암 진단 전문기업 노을은 아프리카 우간다 의료기기 유통 전문 기업과 향후 5년간 자사의 AI 기반 말라리아 및 혈액분석 진단 장비 ‘miLab MAL’과 ‘miLab BCM’ 총 100대를 공급하는 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 계약은 노을이 아프리카 시장에서도 뛰어난 기술력과 임상적 유효성을 기반으로 제품 본연의 가치에 부합하는 안정적인 가격 체계를 안착시켰다는 점에서 의미가 깊다. 상대적으로 저가 수주가 주를 이루던 기존 아프리카 진단 시장의 제약을 극복하고, 검증된 제품성과 신뢰도를 바탕으로 공공 보건 기여와 수익성 기반의 지속 가능한 사업 구조를 동시에 구축해 나가고 있음을 보여주는 사례다.

노을 임찬양 대표는 “이번 우간다 공급 계약은 마이랩의 혁신 기술이 아프리카와 같은 중저소득국(LMIC) 시장에서 충분한 경쟁력과 가치를 인정받고 있음을 보여주는 성과”라며 “의료 접근성 개선이라는 사회적 가치와 사업적 실익을 동시에 확보하며 글로벌 시장 스케일업을 가속화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

본 계약을 체결한 유통사는 우간다 보건부(MOH)와 협력해 국가 보건 체계 강화 프로젝트를 수행하는 핵심 파트너다. 글로벌 제조사 및 현지 주요 의료기관들과의 공고한 협력 관계를 바탕으로 진단 솔루션 공급부터 기술 지원까지 통합 수행하고 있다. 노을은 기존 나이지리아, 베냉, 가나 등 말라리아 고부담 국가에서 검증된 제품 성능과 유통사의 네트워크를 기반으로 동아프리카 및 인접 지역으로 사업 범위를 점진적으로 확대할 계획이다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 우간다는 연간 1000만명 이상의 말라리아 환자가 발생하는 보건 위기 국가다. 중앙화된 의료 체계와 전문 인력 부족으로 조기 진단에 어려움을 겪고 있으나, 노을의 마이랩은 검체 전처리부터 AI 분석까지 진단의 전 과정을 단일 소형 기기에서 자동으로 수행해 대형 인프라 없이도 15분 이내에 정밀한 결과를 제공할 수 있다.

노을의 AI 진단 플랫폼 마이랩은 고체염색(NGSI) 및 온디바이스 AI 기술을 통해 복잡한 현미경 검사 프로세스를 획기적으로 간소화한 올인원 솔루션이다. 2022년 국제의약품구매기구(Unitaid) 공식 보고서에서도 ‘가장 발전된 형태의 디지털 현미경 플랫폼’으로 소개되며 국제 사회에서 가장 앞선 현장 혈액 진단 제품으로 주목받고 있다.