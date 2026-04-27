교육기관 대상 ‘챗GPT 에듀’ 리셀러 권한 추가 확보 챗GPT 엔터프라이즈 고객 지속 확보

[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성SDS가 기업용 생성형 AI에 이어 교육 분야로 OpenAI 협력 범위를 넓힌다. 학교와 교육기관을 대상으로 보안성을 강화한 AI 서비스를 공급하며 AX 사업 확장에 속도를 내는 모습이다.

삼성SDS가 ‘챗GPT 에듀’ 상품 판매 권한을 추가로 확보하며 OpenAI와의 협력을 한층 강화한다고 27일 밝혔다.

챗GPT 에듀는 학교와 출판사 등 교육기관을 대상으로 제공되는 생성형 AI 서비스다. 사용자 간 대화와 응답 내용이 AI 학습 데이터로 활용되지 않도록 설계돼 데이터 프라이버시와 보안을 강화한 것이 특징이다. 또 최신 언어모델을 기반으로 텍스트 생성과 분석, 코딩, 문서 요약, 웹 탐색 등 다양한 기능을 제공한다. 기관별 수요에 맞춘 맞춤형 챗봇 구축도 가능하다.

OpenAI는 글로벌 주요 대학에서 챗GPT 엔터프라이즈를 운영한 경험을 바탕으로 교육용 서비스를 설계했다. 현재 옥스퍼드대, 런던대, 와튼스쿨, 싱가포르국립대 등에서 활용되고 있다.

삼성SDS는 이번 협력을 통해 국내 교육기관을 중심으로 서비스 확산을 추진할 계획이다. 현재 9만여명의 학생·교수·교직원을 보유한 국립 한국방송통신대학교를 대상으로 챗GPT 에듀 도입을 위한 개념검증(PoC)을 진행 중이며, 이후 본격적인 적용 여부를 협의할 예정이다.

앞서 삼성SDS는 지난해 12월 국내 기업 최초로 OpenAI 리셀러 파트너 계약을 체결한 이후, 기업 고객을 대상으로 생성형 AI 도입을 지원해왔다. AI 컨설팅부터 시스템 구축, 운영까지 전 과정을 통합 지원하는 ‘원팀’ 체계를 기반으로 AX 사업을 확대하고 있다.

특히 자체 클라우드와 GPU 기반 AI 인프라를 활용해 안정적인 서비스 환경을 제공하고, 축적된 보안·데이터 관리 역량을 바탕으로 기업 및 기관 요구에 대응하고 있다.

이 같은 역량을 기반으로 삼성SDS는 최근 제조, 금융, 유통 등 다양한 산업군에서 챗GPT 엔터프라이즈 공급 계약을 잇따라 체결하고 있다. 넥센타이어 역시 업무 생산성 향상을 위해 해당 서비스를 도입한 사례다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 “챗GPT 에듀를 통해 교육 현장에서 보다 안전하게 생성형 AI를 활용할 수 있는 환경이 마련되고, 사용자 경험 또한 빠르게 확산될 것으로 기대한다”며 “삼성SDS는 OpenAI와의 지속적인 협력을 바탕으로 단순한 리셀러를 넘어 기업 AI 운영 체계를 설계하고 확산·지원하는 AX 파트너로서의 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.